В новороссийском пункте базирования смогут разместиться более 60-ти кораблей
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Новый пункт базирования в Новороссийске, который создается в интересах Черноморского флота, сможет вместить более 60-ти кораблей и судов, передает ТАСС сообщение главкома ВМФ Владимира Королева.
https://ru.wikipedia.org
Мы продолжаем работы по строительству основного пункта базирования Геопорт на Черноморском флоте в Новороссийске,
сказал Королев в эфире Радио "Эхо Москвы".
По его словам, "после завершения строительства в акватории Геопорта смогут базироваться более 60 единиц боевых и специальных кораблей".
Адмирал сообщил также, что строительство пункта базирования ведется сегодня и на Тихоокеанском флоте. Уже завершено строительство первоочередных объектов пункта Вилючинск.
Королев добавил, что "с формированием новой группировки подводных крейсеров четвертого поколения на ТОФ будет завершено и строительство пункта базирования подлодок".
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19.03.2018
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