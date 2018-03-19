В новороссийском пункте базирования смогут разместиться более 60-ти кораблей

Новый пункт базирования в Новороссийске, который создается в интересах Черноморского флота, сможет вместить более 60-ти кораблей и судов, передает ТАСС сообщение главкома ВМФ Владимира Королева.

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Мы продолжаем работы по строительству основного пункта базирования Геопорт на Черноморском флоте в Новороссийске,

сказал Королев в эфире Радио "Эхо Москвы".

По его словам, "после завершения строительства в акватории Геопорта смогут базироваться более 60 единиц боевых и специальных кораблей".

Адмирал сообщил также, что строительство пункта базирования ведется сегодня и на Тихоокеанском флоте. Уже завершено строительство первоочередных объектов пункта Вилючинск.

Королев добавил, что "с формированием новой группировки подводных крейсеров четвертого поколения на ТОФ будет завершено и строительство пункта базирования подлодок".