Скапаротти: Россия не победит НАТО, однако её нельзя недооценивать

Главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти не согласен с утверждением исследовательской корпорации RAND о том, что силы альянса будут разгромлены в случае войны с Россией, сообщает ИноТВ со ссылкой на издание National Interest.

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Если посмотреть на НАТО объективно, то эта организация обладает силой 29 наций. Усилия, которые предпринимаются в рамках НАТО, а также те усилия, которые предпринимаются здесь, в Соединённых Штатах, направлены на увеличение возможностей сдерживания, а в случае необходимости и обороны,

сказал Скапаротт на слушаниях в американском сенате.

По его словам, стратегия России "заключается в том, чтобы предпринимать действия, не доходя до прямого конфликта".

Если им это удастся, они могут ослабить позиции противника без единого выстрела,

отметил генерал.

Он указал на то, что сейчас "в Восточной Европе российские военные имеют преимущество, даже в области обычных вооружений, и это обусловлено внутренними линиями, близостью расположения и размером вооружённых сил".

Однако в долгосрочной перспективе НАТО обладает значительным преимуществом, которое признаётся оппонентами и которого они, на самом деле, опасаются,

добавил главком.

Что касается таких военных учений, как "Запад-2017", то для НАТО они не стали новостью. Было ожидаемо и то, что Россия "сконцентрировала усилия как на обычных, так и на ядерных вооружениях, провела модернизацию своего арсенала и мобилизовала людей".

Мы увидели в этом подкрепление доктрины, за развитием которой мы следили последние, скажем, 10 лет. Глядя на это, мы учимся. И это помогает нам дислоцировать и тренировать наши войска и, разумеется, разрабатывать собственные планы,

заявил Скапаротти.

Однако для сохранения своего доминирующего положения Пентагону необходимо продолжить модернизацию вооружённых сил, "иначе Россия сможет бросить вызов (США) практически в любой сфере в перспективе уже, скажем, к 2025 году", предупредил генерал.