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ВМС Филиппин списали старейший в мире "эскортный миноносец"

20.03.2018 Военное обозрение 128 0
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Из состава филиппинских ВМС выведен фрегат PS-11 Rajah Humabon – старейший в мире корабль класса "эскортный миноносец", сообщает Российская газета.

U.S. Navy/ Wikimedia.org

Фрегат списан в соответствии с планом модернизации флота. Дальнейшая его эксплуатация была бы экономически нецелесообразной,

заявил министр обороны Филиппин Дэлфин Лорензана.

По его словам, в 2020 году военный флот должен пополниться современным ракетным фрегатом, который в настоящее время строится в Южной Корее. Всего было заказано два таких корабля.

Как рассказали в министерстве обороны, "Rajah Humabon был построен в США в 1943 году, под именем Atherton принимал участие во Второй Мировой войне и потопил (вместе с миноносцем Moberly) немецкую подлодку U-853 неподалеку от Род-Айленда в мае 1945-го".

После войны фрегат законсервировали, а через 10 лет передали Японии. В 1976 году эсминец в качестве военной помощи был передали филиппинцам. До 2011 года Rajah Humabon являлся флагманом ВМС Филиппин.
19.03.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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Страны
Германия
Россия
США
Филиппины
Япония
Проекты
2020-й год

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