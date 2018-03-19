ВМС Филиппин списали старейший в мире "эскортный миноносец"
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Из состава филиппинских ВМС выведен фрегат PS-11 Rajah Humabon – старейший в мире корабль класса "эскортный миноносец", сообщает Российская газета.
U.S. Navy/ Wikimedia.org
Фрегат списан в соответствии с планом модернизации флота. Дальнейшая его эксплуатация была бы экономически нецелесообразной,
заявил министр обороны Филиппин Дэлфин Лорензана.
По его словам, в 2020 году военный флот должен пополниться современным ракетным фрегатом, который в настоящее время строится в Южной Корее. Всего было заказано два таких корабля.
Как рассказали в министерстве обороны, "Rajah Humabon был построен в США в 1943 году, под именем Atherton принимал участие во Второй Мировой войне и потопил (вместе с миноносцем Moberly) немецкую подлодку U-853 неподалеку от Род-Айленда в мае 1945-го".
После войны фрегат законсервировали, а через 10 лет передали Японии. В 1976 году эсминец в качестве военной помощи был передали филиппинцам. До 2011 года Rajah Humabon являлся флагманом ВМС Филиппин.
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19.03.2018
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