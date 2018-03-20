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Россия начинает разработку нового типа двигателей для сверхлегких ракет

20.03.2018 Военное обозрение 399 2
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НПО "Энергомаш" приступило к работам по созданию ракетного двигателя, который будет, в том числе, предлагаться на экспорт для сверхлегких и легких ракет-носителей в странах БРИКС.

http://engine.space/

Этот двигатель должен стать вершиной наших знаний по жидкостным ракетным двигателям с освоением не свойственной нам задачи проектирования под заданную себестоимость

— сообщил главный конструктор предприятия Петр Левочкин.

Он подчеркнул, что двигатель будет предлагаться как для использования на сверхлегких коммерческих ракетах, так и для применения в легких и средних носителях, разрабатываемых в странах БРИКС.

В настоящее время Россией эксплуатируется три типа ракет легкого класса — "Рокот", "Ангара-1.2" и "Союз-2.1в". Ракет сверхлегкого класса в стране не производится, хотя разработки в этом направлении ведут две частные компании — "Лин Индастриал" и "НСТР Ракетные технологии". Помимо этого, создание сверхлегкого носителя предусмотрена утвержденной весной 2017 года стратегией развития госкорпорации "Роскосмос" до 2030 года. Работы планируется начать в 2026 году с проведением первого пуска такого носителя в 2028 году, передает РИА Новости
19.03.2018
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принадлежат Военное обозрение
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
Рокот
Компании
Лин Индастриал
Роскосмос
Энергомаш им. Глушко
Проекты
БРИКС
Союз-2 РН

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
ID: 1949
1832
№1
20.03.2018 07:02
Сейчас все говорят о воздушном старте. По логике вещей этот двигатель может быть использован. Хотя, как писали, МиГ-41 и сам должен уметь сам летать в космос.
Для него даже двигатель изобрели в 2015.
https://ria.ru/defense_safety/20151005/1297159118.html
0
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RU
Павел 1978
9467
№2
20.03.2018 08:21
чем РД-191 или НК-33 не угодил?
0
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