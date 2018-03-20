Россия начинает разработку нового типа двигателей для сверхлегких ракет
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НПО "Энергомаш" приступило к работам по созданию ракетного двигателя, который будет, в том числе, предлагаться на экспорт для сверхлегких и легких ракет-носителей в странах БРИКС.
http://engine.space/
Этот двигатель должен стать вершиной наших знаний по жидкостным ракетным двигателям с освоением не свойственной нам задачи проектирования под заданную себестоимость
— сообщил главный конструктор предприятия Петр Левочкин.
Он подчеркнул, что двигатель будет предлагаться как для использования на сверхлегких коммерческих ракетах, так и для применения в легких и средних носителях, разрабатываемых в странах БРИКС.
В настоящее время Россией эксплуатируется три типа ракет легкого класса — "Рокот", "Ангара-1.2" и "Союз-2.1в". Ракет сверхлегкого класса в стране не производится, хотя разработки в этом направлении ведут две частные компании — "Лин Индастриал" и "НСТР Ракетные технологии". Помимо этого, создание сверхлегкого носителя предусмотрена утвержденной весной 2017 года стратегией развития госкорпорации "Роскосмос" до 2030 года. Работы планируется начать в 2026 году с проведением первого пуска такого носителя в 2028 году, передает РИА Новости
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19.03.2018
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№1
20.03.2018 07:02
Сейчас все говорят о воздушном старте. По логике вещей этот двигатель может быть использован. Хотя, как писали, МиГ-41 и сам должен уметь сам летать в космос.
Для него даже двигатель изобрели в 2015.
https://ria.ru/defense_safety/20151005/1297159118.html
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