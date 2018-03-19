F-35 в Израиле совершил первый оперативный вылет



Прибывший на израильскую авиабазу Неватим первый построенный для ВВС Израиля истребитель Lockheed Martin F-35I Lightning II (израильское обозначение Adir) (серийный номер AS-1, израильский бортовой номер "901"), 12.12.2016.

Источник: МО Израиля Прибывший на израильскую авиабазу Неватим первый построенный для ВВС Израиля истребитель Lockheed Martin F-35I Lightning II (израильское обозначение Adir) (серийный номер AS-1, израильский бортовой номер "901"), 12.12.2016.Источник: МО Израиля

Израильский F-35 ("Адир") недавно выполнил первый оперативный вылет, сообщает блог Олега Грановского со ссылкой на сайт Walla.

Какое именно задание выполнял самолёт, был ли "Адир" один или в составе группы, не сообщается.

"Вполне возможно, что речь идёт о разведывательном вылете – в статье подчёркивается, что в ВВС очень впечатлены возможностью самолёта собирать большие объёмы разведывательной информации и передавать их как наземным, так и воздушным потребителям в реальном времени", – говорится в публикации.

Вообще у журналистов крайне мало информации об эксплуатации F-35 – ВВС тщательно следит за неразглашением данных об истребителе.

"Кроме того, командующий ВВС генерал-майор Амикам Норкин ввёл политику нереагирования ("Амимут") на сообщения о работе "Адир", т.е. не комментирует, не отрицает и не подтверждает различные сообщения об этом самолёте. Так, ранее зарубежные СМИ сообщали о том, что "Адир", возможно, участвовал в одной или нескольких операциях в Сирии. Однако официальных комментариев по этому поводу не было", – пишет автор.

На сегодняшний день Израиль заказал 50 F-35 (вариант F-35A) и получил 9 из них. Поставки первых 33 самолётов завершатся в 2021 г., всех пятидесяти – в 2024 году.