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Морская пехота США заказала 35000 пистолетов M17 и М18

20.03.2018 Военное обозрение 234 0
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Вслед за американской армией, решение о замене своих пистолетов принял корпус морской пехоты США, сообщает "Warspot" со ссылкой на портал thefirearmblog.com.

kitup.military.com

В январе прошлого года американская армия назвала победителя тендера XM17 Modular Handgun System. Им оказался пистолет M17 — модификация SIG Sauer P320, разработанная с учётом требований Минобороны США. Новый пистолет будет поставляться в войска в калибре 919 Parabellum, при этом производитель указывает, что оружие является модульным и может быть легко переоборудовано для стрельбы патронами .357SIG и .40 S&W.

В мае прошлого года Корпус морской пехоты США официально принял на вооружение пистолеты M17 и M18 (компактная версия M17), при этом планов об их закупке озвучено не было.

Военное командование заложило в бюджет на 2019 год сумму на закупку 35 000 новых пистолетов. Изначально войска получат первую партию из 2000 единиц, и после их опытной эксплуатации будет принято решение о дальнейших закупках. При этом морские пехотинцы, вероятнее всего, получат пистолеты M18, поскольку в запланированные закупки включены кобуры именно для этой модели.

На сегодняшний день на вооружении КМП состоит сразу четыре модели пистолетов: Beretta M9 и M9A1, M45A1 (Colt 1911) и M007 (Glock 19). M18 заменят их все, что, по мнению военного руководства, упростит и удешевит логистику.
19.03.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
А350
Град РСЗО
Компании
Beretta
Glock GmbH
SIG Sauer

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