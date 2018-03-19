Ракетчики ТОФ отработали нанесение удара по кораблям условного противника

Личный состав дивизиона береговых ракетных комплексов "Бастион" берегового ракетного соединения Тихоокеанского флота в ходе полевого выхода на Камчатке решает задачи в соответствии с планом боевой подготовки, сообщает пресс-служба Восточного округа.

Минобороны РФ

Сегодня военнослужащие ракетного соединения в ходе учения на местности отработали нанесение удара по отряду кораблей условного противника. По вводной мобильные пусковые установки покинули полевой лагерь и после марша были развернуты в указанном районе,

говорится в релизе.

Сообщается, что "в соответствии с полученными целеуказаниями расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион" выполнили электронные пуски противокорабельных ракет по надводным целям условного противника". После выполнения задачи боевые машины скрытно сменили огневую позицию.

В ходе учения отрабатываются также слаженность расчетов береговых комплексов, выполнение нормативов приведения в готовность пусковых установок.

В полевом выходе участвуют около 100 военнослужащих и более 15-ти единиц военной техники соединения.