Боевая мощь Ил-38Н существенно повышена

Противолодочные самолеты Ил-38Н получат на вооружение прицельно-поисковую систему "Новелла", сообщает "Интерфакс-АВН" со ссылкой на пресс-службу "Авиационного комплекса им. Ильюшина". Данная система значительно повысит возможности самолета по радиоэлектронной разведке, поиску и уничтожению подлодок условного противника.

Виталий Белоусов/РИА Новости

О новой поисковой системе говорил чуть раньше и главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев. Он заявил, что благодаря "Новелле", модернизированный Ил-38Н увеличит свои боевые способности в четыре раза. Прицельно-поисковая система ведет поиск по магнитному, шумовому, инфракрасному полям. Она дает возможность самолету не только более качественно вести разведку, но и уничтожать подлодки условного противника с применением расширенной по сравнению с базовым Ил-38 номенклатуры вооружений.

В составе комплекса "Новелла" - радар высокого разрешения, теплотелевизионная, радиогидроакустическая и магнитометрическая системы, а также система радиоэлектронной разведки.

Модернизируют строевые самолеты до уровня Ил-38Н на ПАО "Ил". Как сообщают в пресс-службе авиакомплекса, прицельно-навигационный комплекс "Новелла-П-38" засекает воздушные цели на расстоянии до 90 километров, надводные - до 320, а подводные может засекать даже сквозь лед, передает РГ-Сила