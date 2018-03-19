Бомбардировщики Су-34 в Хабаровском крае уничтожили подземные бункеры "противника"

На авиационном полигоне в Хабаровском крае экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 смешанного авиационного соединения отработали нанесение ударов по подземным бункерам условного противника, сообщает пресс-служба Восточного округа.

Минобороны РФ

В ходе летно-тактического учения экипажи боевых самолетов выполнили практические пуски высокоточных управляемых ракет класса "воздух-поверхность",

говорится в релизе.

Сообщается, что летчики бомбардировщиков Су-24М отработали также "задачи совершения полетов в заданный район, аэронавигации, проведения воздушной разведки".

Особенностью данного учения стало "применение наряду с авиационными бомбами и пушечного вооружения высокоточных авиационных ракет по целям, имитирующим хорошо укрепленные подземные бункеры условного противника", пояснили в округе.

В пресс-службе добавили, что подобные тренировки проводятся "в рамках боевой подготовки и направлены на совершенствование профессиональных навыков летного состава", в том числе и при подготовке к участию в конкурсе "Авиадартс".