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Почти три тысячи российских военных в Сирии проголосовали за Путина

20.03.2018 Интерфакс-АВН 137 0
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Сергей Шойгу
Сергей Шойгу (в центре).
Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 19 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Почти 3 тыс. российских военнослужащих, выполняющих задачи в Сирии, проголосовали на выборах президента РФ, 100% голосов отдано за Владимира Путина, сообщил статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

"Все российские военнослужащие, проходящие в настоящее время службу на территории Сирийской Арабской Республики, приняли участие в голосовании на выборах президента Российской Федерации. По итогам подсчета 2 тыс 954 избирательных бюллетеней все 100% голосов были отданы за президента России Владимира Путина", - заявил Н.Панков.

По словам Н.Панкова, в голосовании также принял участие командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Александр Журавлев, он проголосовал на избирательном участке в российском посольстве в Дамаске.

Таким образом, можно сделать вывод о численности российской военной группировки в Сирии.

Через Сирию прошли 48 тыс. военнослужащих российской армии, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в декабре на заседании коллегии Минобороны РФ.

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Авиация ВКС РФ поддерживает наземные операции сирийской армии. У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме Хмеймим и база ВМФ в Тартусе. В Сирии действуют силы специальных операций Минобороны РФ.

Официально сообщалось, что противовоздушную оборону баз в Хмеймиме и Тартусе обеспечивают две системы ПВО С-400.

В прошлом декабре было объявлено о значительном сокращении российской группировки в Сирии.
19.03.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Россия
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С-400 Триумф
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Путин Владимир
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