Зенитчики ВВО проведут ракетные стрельбы в Бурятии
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На полигон Телемба в Бурятии зенитчики проведут боевые ракетные стрельбы по воздушным целям, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Минобороны РФ
Около двух тысяч военнослужащих войск ПВО Восточного военного округа примут участие в полевом выходе на полигоне Телемба в Республике Бурятия,
говорится в релизе.
Сообщается, что "зенитчикам предстоит выполнить практические ракетные пуски из зенитных ракетных комплексов С-300, "Оса", "Тор-М2У"".
Подразделения ПВО уже прибыли на полигон и "приступили к тренировкам по поиску, классификации и сопровождению воздушных целей для получения допуска к боевой стрельбе", добавили в округе.
В пресс-службе сообщили также, что "для создания мишенной обстановки спланированы запуски имитационных воздушных целей, в частности, малоразмерных мишеней типа "Саман", "Кабан", "Стриж" и "Пенсне"".
Первыми на этой неделе отстреляются расчеты ЗРК С-300 и ЗРК "Оса".
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19.03.2018
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