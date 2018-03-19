Адмирал Валуев: необходимо усилить Балтфлот
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Балтийский флот (БФ), в настоящее время фактически не имеющий подводных сил, для сбалансированного развития следует оснастить новейшими неатомными подводными кораблями проекта 677 класса "Лада" с воздухонезависимой (анаэробной) силовой установкой, считает бывший командующий БФ (2001-2006) адмирал Владимир Валуев.
ЦКБ "Рубин"
По его мнению, все флоты ВМФ России "должны развиваться синхронно и в зависимости от существующего потенциального противника".
На Балтике, которую окружают девять стран, есть подводные силы в Германии, Польше, Швеции. Если проанализировать ситуацию, то без подводных лодок, я считаю, задача по выполнению операций БФ в полном объеме нереальна
— полагает адмирал.
Он отметил, что "на Балтике развитие подводного флота организуется по остаточному принципу, и это неправильно".
По его информации, "сейчас на Балтике формально существует дивизион подводных лодок БФ в Кронштадте".
В его составе находится единственная старая штатная лодка. Периодически дивизион пополнялся подводными лодками проекта 636.3, построенными на петербургских "Адмиралтейских верфях", но только на время их испытаний в Балтийском море. Затем принятые в боевой состав ВМФ "Варшавянки" ушли в пункты постоянного базирования на Черноморский флот
— констатировал адмирал, передает РИА Новости.
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19.03.2018
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