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В учениях под Оренбургом приняли участие более 1 тыс. миротворцев

20.03.2018 ТАСС 212 0
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Учения миротворческой бригады ЦВО
Военные учения миротворческой бригады Центрального военного округа.
Источник: ЦВО

В рамках учений военнослужащие успешно разъединили условные конфликтующие стороны, создали буферную зону и взяли под охрану важные объекты

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Военнослужащие единственной в Сухопутных войсках России миротворческой бригады приняли участие в учениях под Оренбургом. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

"Более 1 тысячи миротворцев ЦВО в ходе учений на Тоцком полигоне в Оренбургской области успешно разъединили условные конфликтующие стороны, создали буферную зону и взяли под охрану важные объекты", - сообщили в пресс-службе.

Ранее дислоцированную в Самарской области миротворческую бригаду подняли по тревоге, она совершила 200-километровый марш на бронетранспортерах в Оренбургскую область для участия в учениях. Колонну военной техники сопровождали представители военной автоинспекции, время для перемещения техники выбирали с учетом интенсивности движения на дорогах общего пользования. Всего в учениях задействовали свыше 200 единиц военной техники.

Первую в России миротворческую бригаду создали в Самарской области в 2005 году. Это единственное подобное соединение в Сухопутных войсках. Бригада предназначена для решения миротворческих задач на территории стран СНГ, но при необходимости может действовать по мандату ООН и за пределами стран Содружества. Она полностью укомплектована военнослужащими по контракту и оснащена новейшими образцами вооружения и военной техники.
19.03.2018
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принадлежат ТАСС
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