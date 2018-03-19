Скончался советский летчик-испытатель Георгий Мосолов



Георгий Мосолов, 1964 год.

Источник: © Г. Омельчук/ТАСС Георгий Мосолов, 1964 год.Источник: © Г. Омельчук/ТАСС

Герой Советского Союза ушел из жизни на 92-м году

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Заслуженный летчик- испытатель, Герой Советского Союза Георгий Мосолов скончался в Москве на 92-м году жизни, сообщили журналистам в пресс-службе РСК "МиГ".

"От нас ушла легенда реактивной авиации, заслуженный летчик-испытатель, внесший огромный вклад в развитие отечественной авиации. Мы скорбим об этой утрате", - заявил генеральный директор корпорации Илья Тарасенко.

Георгий Мосолов - один из пионеров в освоении больших высот и скоростей, один из первых советских летчиков, установивших мировые авиационные рекорды. Он установил шесть мировых рекордов, три из которых являются абсолютными, а также три всесоюзных абсолютных рекорда. В том числе рекорды на первых опытных образцах уникального сверхзвукового фронтового истребителя МиГ-21. Мосолов был одним из близких друзей первого советского летчика-космонавта Юрия Гагарина.

Мосолов родился 3 мая 1926 года в Уфе. В 1953 году окончил Школу летчиков-испытателей при ЛИИ МАП. В Корпорацию "МиГ" пришел в июне 1953 года.

За время работы Мосолов освоил более 50 типов самолетов. Неоднократно попадал в сложнейшие условия и всегда сохранял опытные машины. В основном проводил испытания опытных реактивных истребителей и наиболее ответственные летные исследования по вопросам аэродинамики, устойчивости и управляемости самолетов.

За мужество и героизм, проявленные при испытании новой авиационной техники, полковнику Георгию Мосолову 5 октября 1960 года было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда", а в 1967 году он получил звание "Заслуженный летчик-испытатель СССР".