Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан из запаса



Военнослужащие.

Источник: http://armsofwar.ru/ Военнослужащие.Источник: http://armsofwar.ru/

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы в этом году - соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Призывать в 2018 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в Вооруженных силах РФ, в органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности", - говорится в указе.

Такие указы подписываются главой государства ежегодно. В прошлом году Путин подписал аналогичный указ в апреле.