Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан из запаса
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Военнослужащие.
Источник: http://armsofwar.ru/
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы в этом году - соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Призывать в 2018 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в Вооруженных силах РФ, в органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности", - говорится в указе.
Такие указы подписываются главой государства ежегодно. В прошлом году Путин подписал аналогичный указ в апреле.
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19.03.2018
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