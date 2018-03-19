Адмирал Валуев рассказал, как усилить Балтфлот



Большой десантный корабль БДК "Калининград" в военной гавани Балтийска. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо Большой десантный корабль БДК "Калининград" в военной гавани Балтийска. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Балтийский флот (БФ), в настоящее время фактически не имеющий подводных сил, для сбалансированного развития следует оснастить новейшими неатомными подводными кораблями проекта 677 класса "Лада" с воздухонезависимой (анаэробной) силовой установкой, считает бывший командующий БФ (2001-2006) адмирал Владимир Валуев.

В России ежегодно 19 марта отмечается День моряка-подводника. В этот день в 1906 году императорским указом в классификацию кораблей были включены субмарины, а в боевой состав российского военного флота на Балтике вошли два десятка подлодок. Шесть десятилетий назад отечественные подводные силы получили первый корабль с ядерной энергетической установкой "Ленинский комсомол" и стали атомными. Юбилей будет праздноваться 17 декабря 2018 года.

Нахождение атомных подводных лодок в акваториях Балтийского и Черного морей запрещено международными договорами.

Одна балтийская подлодка

"Балтийский флот, комплектовавшийся подводными лодками по остаточному принципу и в настоящее время фактически не имеющий подводных сил, следует оснастить неатомными подводными кораблями проекта 677 класса "Лада" с воздухонезависимой энергетической установкой (ВНЭУ)", - заявил РИА Новости в понедельник Валуев.

По его мнению, все флоты ВМФ России "должны развиваться синхронно и в зависимости от существующего потенциального противника".

"На Балтике, которую окружают девять стран, есть подводные силы в Германии, Польше, Швеции. Если проанализировать ситуацию, то без подводных лодок, я считаю, задача по выполнению операций БФ в полном объеме нереальна", - полагает адмирал.

Он отметил, что "на Балтике развитие подводного флота организуется по остаточному принципу, и это неправильно".

По словам Валуева, надо проанализировать и оценить обстановку, выслушать предложения, прежде всего балтийцев, ветеранов-военачальников, и принять решение о развитии подводного флота на Балтийском море.

"С нуля создавать подводную составляющую очень трудно, потому что это и материальная часть, и подготовка экипажей, боевая подготовка, выполнение поставленных задач, то есть - масса проблем", - считает собеседник агентства.

По его информации, "сейчас на Балтике формально существует дивизион подводных лодок БФ в Кронштадте". "В его составе находится единственная старая штатная лодка. Периодически дивизион пополнялся подводными лодками проекта 636.3, построенными на петербургских "Адмиралтейских верфях", но только на время их испытаний в Балтийском море. Затем принятые в боевой состав ВМФ "Варшавянки" ушли в пункты постоянного базирования на Черноморский флот", - констатировал адмирал.

Субмарины для защиты Урала

Валуев подчеркнул, что самым скрытным родом сил Военно-морского флота России является подплав - "это десант, минные постановки, торпедные и ракетные атаки, то есть мощная сила в решении задач на море".

"У нас с Балтийского направления ожидается очень много объектов, которые выходят на позиции стрельбы, атаки, в частности, отряды боевых кораблей вероятного противника. Если они приблизятся к побережью России, их ракеты достанут до Урала. Для их нейтрализации недостаточно авиации, надводных кораблей, береговых ракетных войск и артиллерии. Прежде всего - это задача подводных лодок", - сказал собеседник РИА Новости.

"Считаю, что оснащение подводных сил ВМФ России новейшими неатомными субмаринами "Лада", которые будут иметь большой срок погружения, до 20 суток, следует начать с Балтийского флота", - заключил адмирал.

Скрытые неатомные

В настоящее время в ВМФ России морские и океанские задачи, наряду с атомными субмаринами, успешно решают дизель-электрические подводные лодки (ДЭПЛ) класса "Варшавянка" проектов 636.3 и 877, которые доказали свою эффективность, в частности, ударами ракетных комплексов "Калибр-ПЛ" по объектам международных террористов на территории Сирии.

За незаметность "Варшавянку" в НАТО называют "черной дырой в океане". Значительная огневая мощь и высокая скрытность позволили проекту стать одним из лучших в мире среди неатомных субмарин.

На санкт-петербургских "Адмиралтейских верфях", где ранее была построена серия из шести ДЭПЛ третьего поколения проекта 636.3 для Черноморского флота под названиями "Новороссийск", "Ростов-на-Дону", "Старый Оскол", "Краснодар", "Великий Новгород" и "Колпино", 28 июля 2017 года началось строительство субмарин этого же проекта для базирования на Тихом океане. Первые ДЭПЛ для Тихоокеанского флота (ТОФ) получили названия "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов". Всего ТОФ должен получить шесть единиц проекта 636.3.

Воздухонезависимая "Лада"

Как ранее заявил заместитель главнокомандующего ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук, основным проектом для российского неатомного подплава станут субмарины типа "Лада"; серия этих кораблей "будет очень большой"; модернизация проекта 677 предполагает оснащение подлодок анаэробными силовыми установками.

Российские ДЭПЛ проекта 677 типа "Лада" относятся к четвертому поколению неатомных субмарин. Они предназначены для борьбы с подводными лодками, надводными кораблями, поражения береговых объектов вероятного противника, постановки минных заграждений, транспортировки подразделений и грузов специального назначения.

Субмарины проекта 677 отличаются высокой степенью автоматизации и низким уровнем шумности. Могут вооружаться крылатыми ракетами комплекса "Калибр-ПЛ", торпедами, ракето-торпедами, зенитными ракетами "Игла". Надводное водоизмещение корабля - около 1,8 тысячи тонн. Глубина погружения - до 350 метров. Максимальная скорость подводного хода - более 20 узлов. Численность экипажа корабля составляет немногим более 30 человек.

Головная субмарина серии - "Санкт-Петербург" - была заложена на "Адмиралтейских верфях" в 1997 году; после передачи ВМФ России в 2010 году она находится в опытной эксплуатации на Северном флоте. Второй корабль проекта 677 - "Кронштадт" - заложен в 2005 году, третий - "Великие Луки" - в 2006 году. Затем строительство этих подлодок в Санкт-Петербурге было заморожено и возобновлено в 2013 году.

Генеральный директор санкт-петербургских "Адмиралтейских верфей", строящих субмарины класса "Лада", Александр Бузаков ранее сообщил, что четвертая и пятая подлодки этого проекта будут построены в течение ближайших пяти лет.

Подлодки типа "Лада" первыми из российских неатомных субмарин планируется оснастить ВНЭУ, главное преимущество которых - увеличение скрытности лодки. Субмарина получит возможность находиться под водой до двух недель без всплытия для зарядки аккумуляторных батарей, в то время, как ДЭПЛ проектов 636 и 877 класса "Варшавянка" вынуждены подвсплывать ежесуточно.

ВНЭУ российской разработки принципиально отличается от зарубежных: в самой установке предусмотрено получение водорода в объеме потребления с помощью реформинга дизельного топлива. Иностранные субмарины загружают на борт возимые запасы водорода.

В России разработкой анаэробной установки и литий-ионной аккумуляторной батареи, значительно увеличивающих продолжительность подводного плавания неатомных субмарин без всплытия, наиболее продуктивно занимается Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин", где создают полномасштабный действующий образец - модернизированный вариант подводной лодки типа "Лада".