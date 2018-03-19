Под Ульяновском стартовало совместное учение ВДВ с белорусскими коллегами



Военнослужащие во время тактико-специальных учений. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив Военнослужащие во время тактико-специальных учений. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Первое российско-белорусское тактическое учение по миротворческой тематике в 2018 году стартовало 19 марта на полигоне в Ульяновской области, сообщили журналистам в понедельник в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Сегодня состоялось официальное открытие первых совместных российско-белорусских учений по миротворческой тематике с участием подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) России и сил специальных операций (ССО) вооруженных сил Республики Белоруссия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделение ВДВ России в свою очередь предоставило для проведения совместного учения боевые машины БМД-4М с пушечно-пулеметным вооружением и бронетранспортеры БТР-МДМ, парашютные системы и оборудование для высотного десантирования, а также специальную технику и различное оружие, средства воздушной разведки и радиоэлектронной борьбы.

Всего в совместных российско-белорусских тактических учениях будет принимать участие около 600 военнослужащих и 80 единиц боевой и специальной военной техники от обоих государств.

Основные практические этапы совместных учений, включающих в себя практические действия подразделений ВДВ России и ССО Белоруссии, будут проходить на полигоне "Поливна" в Ульяновской области с 19 по 22 марта.