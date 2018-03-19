Под Ульяновском стартовало совместное учение ВДВ с белорусскими коллегами
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Военнослужащие во время тактико-специальных учений. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Первое российско-белорусское тактическое учение по миротворческой тематике в 2018 году стартовало 19 марта на полигоне в Ульяновской области, сообщили журналистам в понедельник в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Сегодня состоялось официальное открытие первых совместных российско-белорусских учений по миротворческой тематике с участием подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) России и сил специальных операций (ССО) вооруженных сил Республики Белоруссия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подразделение ВДВ России в свою очередь предоставило для проведения совместного учения боевые машины БМД-4М с пушечно-пулеметным вооружением и бронетранспортеры БТР-МДМ, парашютные системы и оборудование для высотного десантирования, а также специальную технику и различное оружие, средства воздушной разведки и радиоэлектронной борьбы.
Всего в совместных российско-белорусских тактических учениях будет принимать участие около 600 военнослужащих и 80 единиц боевой и специальной военной техники от обоих государств.
Основные практические этапы совместных учений, включающих в себя практические действия подразделений ВДВ России и ССО Белоруссии, будут проходить на полигоне "Поливна" в Ульяновской области с 19 по 22 марта.
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19.03.2018
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