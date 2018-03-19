ВМС Польши продлят срок эксплуатации фрегатов класса "Оливер Хазард Перри"
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Фрегат FFG-57 Reuben James.
Источник: en.wikipedia.org
ЦАМТО, 19 марта. ВМС Польши намерены до 2024 года продлить сроки эксплуатации двух состоящих на вооружении фрегатов класса "Оливер Хазард Перри" (FFG-7) – "Генерал Казимеж Пуласки" и "Генерал Тадеуш Костюшко".
По информации Jane's Defence Weekly, уже выполненные работы на фрегате "Генерал Казимеж Пуласки" позволили продлить срок службы многих корабельных подсистем, однако применение некоторых из них, включая 20-мм ЗАК "Фаланкс", будет ограничено.
Во время планового докового ремонта регат "Генерал Казимеж Пуласки" был оснащен закупленной в рамках программы "Иностранные военные продажи" системой связи Link 16, а его система боевого управления была модернизирована для автоматического обнаружения и сопровождения воздушных и надводных целей. Кроме того, 76-мм артиллерийская установка Mk-75 была заменена отремонтированным аналогом. Были восстановлены система управления огнем, РЛС и генераторы, пусковые установки Mk.13 были модернизированы до стандарта Mod.4 Block.6. Были отремонтированы консоли операторов, модернизированы системы радиоэлектронной борьбы и противопожарной защиты. Ракеты SM-1 были модернизированы к последнему стандарту, продолжается их национальная сертификация.
Капитальный ремонт фрегата "Генерал Тадеуш Костюшко" планируется начать во второй половине 2018 года. Ожидается, что он займет меньше времени, потому что ряд работ проводился параллельно с ремонтом фрегата "Генерал Казимеж Пуласки", включая замену артиллерийской установки на отремонтированную, ремонт консолей операторов, а также модернизацию пусковых установок Mk.13.
Проект продления срока эксплуатации фрегатов класса "Оливер Хазард Перри" связан с задержкой реализации программы поставки ВМС Польши новых патрульных кораблей класса "Мечник" (Miecznik/Swordfish). Из-за ограниченного финансирования основное внимание ВМС Польши сейчас уделяют программе закупки новых подводных лодок в рамках проекта "Орка". Они заменят устаревшие ДЭПЛ класса "Коббен", которые должны быть сняты с вооружения к 2021 году. Этот проект также отстает от графика. Из-за недавней смены руководства Министерства национальной обороны Польши можно ожидать, что окончательные решения по ряду программ будут приняты с некоторым опозданием.
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19.03.2018
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