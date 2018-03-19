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Парк беспилотников МЧС почти достиг 1600 аппаратов

20.03.2018 РИА Новости 192 0
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Эмблема МЧС России.

Порядка 1,6 тысячи беспилотных летательных аппаратов, в том числе 37 самолетного типа, уже находится на оснащении реагирующих подразделений МЧС России, сообщает министерство.

В авиапарке МЧС РФ сейчас 68 воздушных судов самых разных типов и классов, в том числе 17 самолетов Ил-76, Бе-200ЧС, Ан-148, Ан-74 и 51 вертолет (Ми-26, Ми-8, Ка-32, Во-105, ВК-117). В 2017 году авиационно-спасательные подразделения ведомства были усилены тремя самолетами-амфибиями Бе-200ЧС, вертолетом Ми-8МТВ-1, а также двумя медицинскими эвакуационными модулями с поддержкой полного жизненного цикла пострадавших.

"В настоящее время в системе МЧС России на оснащении реагирующих подразделений находится 1591 единица беспилотных авиационных систем, в том числе 1554 единицы вертолетного (мультироторного) типа, из них 132 единицы оснащены тепловизорами, 37 единиц самолетного типа", - говорится в сообщении.

По данным министерства, для управления беспилотниками в 2017 году было обучено 673 человека. В этом году организовано обучение еще 377 человек.
19.03.2018
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