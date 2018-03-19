Переизбрание Владимира Путина гарантирует реализацию проектов ОПК
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев
ЦАМТО, 19 марта. Переизбрание Владимира Путина президентом России означает сохранение курса на укрепление обороноспособности страны и гарантирует принятие на вооружение всех стратегических образцов военной техники, анонсированных в ходе послания Федеральному собранию.
Об этом в интервью "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.
"Переизбрание Владимира Путина на новый срок полномочий главы государства означает преемственность внешнеполитического курса и оборонного строительства в нашей стране, нацеленного на сильное государство, способного защитить своих граждан и своих союзников. Важнейшим элементом такого государства являются вооруженные силы. В этом плане мы можем уверенно говорить о том, что анонсированные Владимиром Путиным в ходе его послания Федеральному собранию новейшие образцы стратегического вооружения будут доведены до серийного производства и поступят на вооружение в армию и флот", – сказал И.Коротченко.
По его словам, избрание В.Путина усилит геополитические позиции России и означает, что никакие формы политического или военного давления, которые предпринимали США и их союзники, "не будут оказывать какого-либо влияния на формирование международного курса нашей страны".
"В целом избрание В.Путина означает дальнейшее укрепление суверенитета нашей страны, безопасности и территориальной целостности", – подчеркнул И.Коротченко.
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19.03.2018
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