Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

ВС Израиля получат новые БТР "Эйтан" и самоходные гаубицы

20.03.2018 ЦАМТО 186 0
0
Понравилась новость?
 0
БМП Eitan
Прототип колесной боевой бронированной машины «Eitan» («Эйтан», на иврите «Устойчивый»).
Источник: Dana Shraga/Israeli Ministry of Defense

ЦАМТО, 19 марта. Межминистерская комиссия правительства Израиля по вопросам безопасности (военно-политический кабинет) одобрила начало серийного производства бронетранспортеров "Эйтан" и приобретение новой самоходной артиллерийской системы.

Данное решение открывает путь для закупки "сотен" единиц новейших бронетранспортеров, поставку которых на вооружение планируется начать с 2020 года.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на министра обороны Израиля Авигдора Либермана, в течение ближайшего десятилетия Сухопутные войска страны подвергнутся серьезной модернизации. В рамках программы израильские оборонные компании получат заказы на сумму в миллиарды шекелей.

Министерство обороны Израиля разрабатывает БТР с колесной формулой 8x8 для замены парка устаревших гусеничных бронемашин М-113. По заявлению представителей министерства, "Эйтан" обеспечит перевозку пехоты на высоких скоростях, а его стоимость вдвое ниже БТР "Намер".

Как ранее заявляло Министерство обороны Израиля, БТР "Эйтан" является современной бронемашиной, обладающей высокой степенью защиты и широким спектром возможностей на поле боя. Новая ББМ будет оснащена системой активной защиты "Трофи" компании Rafael. Главными преимуществами БТР "Эйтан" командование ВС Израиля считает то, что они могут эффективно применяться в условиях сложного рельефа страны.

По имеющейся информации, масса бронемашины составляет 30-35 т. ББМ оснащена двигателем мощностью 750 л.с. и сможет развивать максимальную скорость до 90 км/ч по шоссе. ББМ обеспечивает возможность перевозки расчета из 12 человек, включая командира, водителя и наводчика.

Новая артиллерийская система ВС Израиля будет базироваться на базе проекта 155-мм самоходной гаубицы ATMOS компании Elbit Systems.
19.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Продукция
Eitan БТР
M113 БТР
Namer БТР
Компании
Elbit Systems
Rafael
Проекты
2020-й год

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.03 08:49
  • 9
Афганистан напомнил, что Россия "могла бы поставить вертолеты бесплатно"
  • 20.03 08:42
  • 53
В США отказались признать "Кинжал" гиперзвуковой ракетой
  • 20.03 08:21
  • 2
Россия начинает разработку нового типа двигателей для сверхлегких ракет
  • 20.03 07:02
  • 1
Испытания новых российских "Терминаторов" попали на видео
  • 20.03 06:53
  • 6449
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 20.03 06:46
  • 2
Подводные лодки – главная ударная сила флота
  • 20.03 06:38
  • 3
Модернизированные БМП-1 оснастят 30-мм пушкой от бронетранспортера БТР-82
  • 20.03 04:45
  • 1
Мы умеем растворяться в пространстве
  • 20.03 04:41
  • 2
«Практически недосягаемые»: у флота появится семь «Ясеней»
  • 20.03 04:24
  • 1
Проект ПАК ДА обеспечит Казанский авиационный завод заказами на 10 лет
  • 19.03 23:44
  • 12
ВВС Индии: Су-57 очень дорогой и проигрывает F-22 и F-35. Можем от FGFA отказаться...
  • 19.03 23:31
  • 4
Замминистра обороны России сообщила детали госпрограммы вооружений
  • 19.03 22:38
  • 5
Конструктор рассказал об испытаниях беспилотника сопровождения "Сириус"
  • 19.03 21:23
  • 1
Дед "Макар". Почему армия не может избавиться от устаревшего пистолета
  • 19.03 20:44
  • 10
Почему Москва никогда не извинится за покушение на бывшего агента разведки
другие обсуждаемые темы