ВС Израиля получат новые БТР "Эйтан" и самоходные гаубицы
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Прототип колесной боевой бронированной машины «Eitan» («Эйтан», на иврите «Устойчивый»).
Источник: Dana Shraga/Israeli Ministry of Defense
ЦАМТО, 19 марта. Межминистерская комиссия правительства Израиля по вопросам безопасности (военно-политический кабинет) одобрила начало серийного производства бронетранспортеров "Эйтан" и приобретение новой самоходной артиллерийской системы.
Данное решение открывает путь для закупки "сотен" единиц новейших бронетранспортеров, поставку которых на вооружение планируется начать с 2020 года.
Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на министра обороны Израиля Авигдора Либермана, в течение ближайшего десятилетия Сухопутные войска страны подвергнутся серьезной модернизации. В рамках программы израильские оборонные компании получат заказы на сумму в миллиарды шекелей.
Министерство обороны Израиля разрабатывает БТР с колесной формулой 8x8 для замены парка устаревших гусеничных бронемашин М-113. По заявлению представителей министерства, "Эйтан" обеспечит перевозку пехоты на высоких скоростях, а его стоимость вдвое ниже БТР "Намер".
Как ранее заявляло Министерство обороны Израиля, БТР "Эйтан" является современной бронемашиной, обладающей высокой степенью защиты и широким спектром возможностей на поле боя. Новая ББМ будет оснащена системой активной защиты "Трофи" компании Rafael. Главными преимуществами БТР "Эйтан" командование ВС Израиля считает то, что они могут эффективно применяться в условиях сложного рельефа страны.
По имеющейся информации, масса бронемашины составляет 30-35 т. ББМ оснащена двигателем мощностью 750 л.с. и сможет развивать максимальную скорость до 90 км/ч по шоссе. ББМ обеспечивает возможность перевозки расчета из 12 человек, включая командира, водителя и наводчика.
Новая артиллерийская система ВС Израиля будет базироваться на базе проекта 155-мм самоходной гаубицы ATMOS компании Elbit Systems.
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19.03.2018
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