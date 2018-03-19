Республика Корея заказала дополнительные КР KEPD-350K



Запуск KEPD 350 с борта Tornado IDS ВВС Германии. Фото с сайта cassidian.com. Запуск KEPD 350 с борта Tornado IDS ВВС Германии. Фото с сайта cassidian.com.

ЦАМТО, 19 марта. Республика Корея подписала контракт на дополнительную покупку 90 крылатых ракет KEPD-350K класса "воздух-земля", несмотря на ослабление напряженности на полуострове.

Как заявил пресс-секретарь Агентства программ оборонных закупок Министерства обороны Республики Корея (DAPA) Канг Хван-сеок (Kang Hwan-seok), контракт был подписан в конце февраля.

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2013 года после неудачно завершившихся попыток приобрести в США КР AGM-158 JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile), Агентство DAPA приняло решение приобрести КР KEPD-350K компании Taurus Systems GmbH, являющейся совместным предприятием MBDA Deutschland GmbH (67%) и Saab Dynamics (33%). Официально количество заказанных в 2013 году ракет и их стоимость не раскрывалась. По оценке экспертов, тогда было заказано 170-180 КР, стоимость которых оценивается в 388 млрд. вон (344 млн. долл.).

Церемония передачи первой партии КР заказчику состоялась 14 октября 2016 года в штаб-квартире Taurus Systems GmbH в Шробенхаузене (Германия). Большая часть поставленных ракет поступила на вооружение истребителей F-15K.

Предполагается, что они будут применяться для поражения стратегических целей на территории КНДР, включая укрепленные сооружения, ядерные объекты и пусковые установки ракет, с самолетов ВВС Республики Корея, находящихся в пределах национального воздушного пространства. KEPD-350 стали одним из компонентов т.н. "Цепи поражения" (Kill Chain), которая позволит обнаруживать и поражать северокорейские ракеты еще на территории КНДР. Оснащенные ракетой "Таурус" самолеты F-15K могут поражать цели в районе столицы КНДР, находясь в воздушном пространстве Республики Корея в 164 км южнее Сеула.

В 2017 году военно-политическое руководство Республики Корея приняло решение о закупке 90 дополнительных ракет KEPD-350 в связи с продолжением КНДР реализации программы разработки ядерного оружия и обострением отношений между странами.

Заказанная ВВС Республики Корея ракета KEPD-350K представляет собой усовершенствованную версию КР KEPD-350, ранее поставленную для истребителей "Торнадо", EF-18 "Хорнет" и "Тайфун".

Стартовая масса базовой версии КР KEPD-350 составляет около 1400 кг, длина – 5,1 м, ширина – 63 см, высота – 32 см. Она оснащена тандемной боевой частью MEPHISTO массой 481 кг, инерциальной/GPS системой навигации, корреляционной системой навигации по контуру рельефа местности, радиолокационным высотомером, а также инфракрасной ГСН. Ракета развивает скорость 0,95М, может выполнять полет на предельно малых высотах (около 30 м), проникать через 6 м железобетона, поражать объекты противника на дальностях до 500 км с КВО, не превышающим 2-3 м. Ракета KEPD-350K для ВВС Республики Корея отличается от базовой версии новым приемником GPS с модулем SAASM компании Rockwell Collins.