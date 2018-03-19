На Военно-морском флоте России отмечают День моряка-подводника



Атомные подводные лодки Северного флота «Смоленск» и «Воронеж» на штатной стоянке.

Источник: Лев Федосеев/ТАСС Атомные подводные лодки Северного флота «Смоленск» и «Воронеж» на штатной стоянке.Источник: Лев Федосеев/ТАСС

ЦАМТО, 19 марта. Сегодня, 19 марта 2018 года, отмечается 112 годовщина со дня создания в России Подводных сил Военно-морского флота. За эти годы Подводные силы ВМФ показали свою эффективности и надежность при решении задач обороны нашего государства.

Накануне подводников поздравил Главнокомандующий ВМФ России Адмирал Владимир Королев. Телеграмма Главкома ВМФ была направлена в соединения атомных и неатомных подводных лодок, а также была адресована тем, кто посвятил свою жизнь службе в Подводных силах Военно-морского флота.

Справочно:

За последние годы усилиями Минобороны России проведено обустройство основных гидротехнических сооружений причального фронта и несколько десятков объектов береговой инфраструктуры пунктов базирования подводных лодок Северного, Тихоокеанского, Черноморского и Балтийского флотов.

К настоящему времени в целом завершено строительство первоочередных объектов системы базирования атомных подводных лодок нового поколения на Севере (пос. Гаджиево) и на Тихом океане в Вилючинске. Оставшиеся объекты строительства, не оказывающие значительного влияния на безопасную стоянку и эксплуатацию подводных лодок, имеют высокую степень готовности и будут введены в эксплуатацию в самое ближайшее время.

Главное командование ВМФ уверено в том, что существующие темпы строительства позволят в установленные сроки выполнить поручения Верховного Главнокомандующего ВС РФ и Министра обороны РФ по созданию к 2020 году комплексной системы базирования подводных лодок нового поколения (РПЛСН проекта 955, 955А "Борей" и 885 "Ясень").

Продолжаются работы по строительству основного пункта базирования "Геопорт" на Черноморском флоте в городе Новороссийск. Эти работы ведутся в рамках реализации Федеральной целевой программы "Создание системы базирования Черноморского флота на территории Российской Федерации".

После завершения строительства в акватории Геопорта смогут базироваться более 60-ти единиц боевых и специальных кораблей, в том числе подводных лодок, судов обеспечения.

Также, в настоящее время Военно-морским флотом проводится комплекс мероприятий по ремонту и модернизации различных проектов атомных и дизельных подводных лодок в рамках государственной программы вооружения на 2018-2027 годы. Данная программа в полной мере обеспечивает поддержание на заданном уровне технической готовности атомных и дизельных подводных лодок, а также повышение доли современных образцов вооружений в ВМФ.

Судоремонтными предприятиями оборонно-промышленного комплекса с привлечением широкого круга кооперации проводятся сложнейшие с технологической точки зрения работы по ремонту и модернизации атомных и дизельных подводных лодок 2 и 3-го поколений. Это должно позволить поддерживать на заданном уровне состав группировок многоцелевых атомных подводных лодок, добиваться существенного улучшения их ударного потенциала в условиях длительного строительства серий подводных кораблей новых проектов. В текущем году спланировано завершение ремонтов, в том числе ремонтов с отдельными модернизационными работами, и передача в состав ВМФ трех атомных и одной дизельной подводных лодок.

А к 2021 году Военно-морской флот получит от предприятий промышленности из ремонта с глубокой модернизацией головные подводные лодки проектов 971М и 949АМ. Глубокая модернизация позволяет получить корабли качественно нового облика с улучшенными, по сравнению с базовыми проектами, тактико-техническими характеристиками, с расширенной номенклатурой оружия.

Параллельно со строительством подводных лодок новых поколений развивается система поисково-спасательного обеспечения действий Подводных сил ВМФ России. Задача по оказанию помощи экипажам аварийных подводных лодок, лежащих на грунте является приоритетной задачей системы поисково-спасательного обеспечения Военно-морского флота, которая решается спасательными судами-носителями спасательных глубоководных аппаратов состоящими на вооружении каждого из флотов.

Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу 14 декабря 2014 г. утверждена Концепция развития системы поисково-спасательного обеспечения Военно-морского флота на период до 2025 года.

Одним из основных направлений развития сил поисково-спасательного обеспечения является создание серий современных многофункциональных спасательных судов и катеров при одновременном сокращении их существующего типоряда.

В период с 2014 по 2017 годы в состав аварийно-спасательных отрядов флотов поступило несколько десятков современных спасательных судов, катеров и глубоководных аппаратов. С 2009 года прошли ремонтно-модернизационные работы, с продлением сроков службы на 15 лет, на всех спасательных глубоководных аппаратах.

Доля оснащенности аварийно-спасательных отрядов флотов современными судами, катерами и глубоководными аппаратами к 2020 году составит более 70% от их общего количества. В декабре 2015 г. в состав Тихоокеанского флота принято спасательное судно нового поколения "Игорь Белоусов" со спасательным подводным аппаратом "АС-40", позволяющим осуществлять спасание личного состава аварийной подводной лодки во всем диапазоне рабочих глубин подводных лодок. Проведенные учения подтверждают заложенные конструктивные решения и технические характеристики спасательного судна "Игорь Белоусов", которое по своим возможностям превосходит аналогичные зарубежные спасательные суда подводных лодок. В настоящее время на судне проходит апробация отечественных методик отработки водолазов-глубоководников. Выполняемые мероприятия направлены на уточнение облика первого серийного спасательного судна такого класса, который станет продолжением развития проекта 21300. В соответствии с Программой кораблестроения до 2050 года, предусмотрено проектирование строительство судов, подобных по своим задачам "Игорю Белоусову". Для этого анализируется опыт использования спасателя "Игорь Белоусов", как головного судна.

В целях обеспечения самостоятельного выхода подводников из отсеков аварийной подводной лодки специалистами промышленности совместно разработано и прошло испытания в лабораторных и морских условиях (осуществлено более 500 спусков) современное спасательное снаряжение подводника ССП-М позволяющее обеспечивать спасание с глубин до 220 м методом свободного всплытия. В целях развития международного сотрудничества в области поиска и спасания экипажей аварийных подводных лодок специалистами Военно-морского флота ведется активная работа по разработке межправительственных соглашений с рядом стран в области поиска и спасания экипажей аварийных подводных лодок.

Главное командование ВМФ России продолжит работу по внедрению роботизированных систем в состав поисково-спасательных сил Военно-морского флота. Планируется, что в ближайшие 3 года в состав службы поисковых и аварийно-спасательных работ поступит свыше 40 роботизированных комплексов, позволяющих без риска для человека осуществлять обследование и оказание помощи аварийным кораблям и подводным лодкам. В настоящее время в составе поисково-спасательных сил ВМФ России уже эксплуатируется свыше 150 телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов, способных выполнять задачи по обследованию аварийных объектов на глубине и оказанию помощи. Также, ведутся опытно-конструкторские работы по созданию новых поколений спуско-подъемных устройств для подводных аппаратов поисково-спасательного назначения, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.