Океанографическое судно "Адмирал Владимирский" завершило визит на остров Маврикий
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Океанографическое исследовательское судно (ОИС) Балтийского флота «Адмирал Владимирский».
Источник: Управление навигации и океанографии Минобороны РФ
ЦАМТО, 19 марта. Океанографическое исследовательское судно Балтийского флота (БФ) "Адмирал Владимирский" завершило заход в Порт-Луи (Республика Маврикий).
Неофициальный визит в Порт-Луи состоялся в период с 11 по 18 марта в рамках дальнего морского похода, осуществляемого по плану второй международной экспедиции в Индийский океан под эгидой межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО.
В ходе визита экипаж ОИС "Адмирал Владимирский" пополнил запасы воды и продовольствия. В рамках культурной программы для российских моряков были организованы экскурсии по историческим местам Порт-Луи.
Командование ОИС нанесло визиты властям Маврикия. На борту исследовательского судна прошли официальные мероприятия, на которых побывали делегации дипломатического представительства Российской Федерации в Республике Маврикий. В течение трех дней "Адмирал Владимирский" был открыт для посещения для граждан и гостей Порт-Луи.
По окончании неофициального визита ОИС "Адмирал Владимирский" совершит переход на Сейшельские острова, где с деловым заходом посетит порт Виктория. Затем судно продолжит выполнять исследовательские гидрографические работы в Индийском океане по плану международной экспедиции.
Справочно:
15 декабря 2017 г. ОИС "Адмирал Владимирский" вышло из военно-морской базы города Кронштадта в дальний гидрографический поход в рамках экспедиции под эгидой ЮНЕСКО. Экипажу судна и участникам экспедиции на его борту поставлена задача в течение многомесячного похода выполнить комплекс гидрометеорологических наблюдений, провести большой объем исследовательской работы с целью корректуры морских навигационных карт по маршруту перехода в Балтийском, Северном, Средиземном и Красном морях, а также в Индийском океане и в северо-восточной части Атлантического океана, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
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19.03.2018
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