Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской провел брифинг



Источник: © Сергей Бобылев/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Источник: © Сергей Бобылев/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

ЦАМТО, 19 марта. В Национальном центре управления обороной РФ 17 марта состоялся брифинг с участием начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковника Сергея Рудского и официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.

Ниже выступления С.Рудского и И.Конашенкова приведены в изложении Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Как заявил генерал-полковник Сергей Рудской, в конце февраля этого года обстановка в пригороде Дамаска – Восточная Гута существенно осложнилась по вине террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" и примкнувших к ней других вооруженных формирований. Указанные группировки активизировали боевые действия против правительственных войск и усилили обстрелы жилых кварталов Дамаска.

Действуя строго в рамках резолюции 2401 Совета Безопасности ООН от 24 февраля этого года, сирийские правительственные войска проводят мероприятия по уничтожению террористов "Джебхат ан-Нусры", засевших в Восточной Гуте.

Во избежание потерь среди мирного населения при посредничестве российского Центра по примирению враждующих сторон с 28 февраля установлены гуманитарные паузы, организованы коридоры выхода мирных жителей и вывоза больных и раненых из Восточной Гуты.

По специально созданным гуманитарным коридорам осуществляется вывод мирных жителей из населенных пунктов Арбил, Дума, Кафер-Батна, Сакба, Хаммурия, Хаззэ.

"Сегодня можно констатировать, что ситуация в Восточной Гуте коренным образом изменилась, – продолжил свое выступление перед представителями СМИ начальник ГОУ ГШ ВС РФ. – Прямо сейчас вы являетесь свидетелями уникальной по масштабу гуманитарной операции. Только с утра сегодняшнего дня по гуманитарному коридору вышло 27610 мирных граждан. А всего из Восточной Гуты выведено 44639 человек".

Далее он добавил, что в местах развертывания гуманитарных коридоров создана необходимая инфраструктура для приема и перевозки беженцев. При участии российских военнослужащих организованы пункты горячего питания и оказания первой медицинской помощи. В ближайших больницах и госпиталях развернуты дополнительные места.

Наблюдать выход мирного населения из Восточной Гуты можно в режиме реального времени через веб-камеры и беспилотные летательные аппараты, ведущие прямую трансляцию на официальный сайт Минобороны России и центральные российские телеканалы.

"По имеющейся информации отдельные отряды боевиков готовы сложить оружие и покинуть Восточную Гуту, но ждут команду от своих зарубежных покровителей, – сказал генерал-полковник Сергей Рудской. – Мы призываем все силы, имеющие влияние на бандформирования, способствовать их выходу из данного района, чтобы избежать напрасных жертв".

В Восточную Гуту за последнюю неделю было доставлено три гуманитарных конвоя ООН. Нуждающимся передано 445 тонн продуктов питания, предметов первой необходимости и медикаментов. Для оказания помощи населению 18 марта в город Дума планируется доставить еще один гуманитарный конвой ООН, состоящий из 25 большегрузных автомобилей.

Все мероприятия по выводу мирного населения и оказанию гуманитарной помощи организуются и проводятся российским Центром по примирению враждующих сторон совместно с сирийскими властями. При этом присутствуют представители ООН и наблюдатели от других международных структур.

Такая работа российским Центром по примирению враждующих сторон проводится и в других районах Сирии.

Генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что через гуманитарный коридор, организованный совместным российско-иранско-турецким координационным центром в районе населенных пунктов Абу-Духур и Тель-Султан из зоны деэскалации Идлиб в провинцию Алеппо выведено 3806 человек. В провинции Дэйр-эз-Зор в районы к востоку от Евфрата вернулись 23841 человек. Наибольшее количество беженцев – свыше 12 тысяч человек возвратились в населенный пункт Сальхиях, где расположен российский координационный центр по оказанию помощи местному населению.

"Отдельно хочу заострить ваше внимание, – обратился к представителям СМИ начальник ГОУ ГШ ВС РФ, – на непрекращающихся попытках проведения боевиками провокаций с использованием отравляющих веществ для обвинения правительственных войск в применении химического оружия против мирного населения. Наряду с ранее озвученной информацией о подготовке боевиками провокаций в Восточной Гуте нам достоверно известно, что в районе города Эт-Танфа американскими инструкторами подготовлено несколько групп боевиков для проведения на юге Сирии провокаций с применением химического оружия".

В начале марта диверсионные группы переброшены в южную зону деэскалации в район города Деръа, где располагаются формирования так называемой "Свободной сирийской армии".

Ими готовится серия провокаций с подрывом взрывных устройств, начиненных отравляющими веществами. В дальнейшем этот факт будет использован для обвинения правительственных войск в применении химического оружия.

Компоненты для изготовления химических боеприпасов уже доставлены в южную зону деэскалации под прикрытием гуманитарных конвоев ряда неправительственных организаций.

Помимо компонентов отравляющих веществ, боевикам также переданы взрыватели, закамуфлированные под сигаретные пачки.

Кроме того, бандформирования "Джебхат ан-Нусра" с привлечение так называемых "Белых касок" готовят постановочную химатаку в районах населенных пунктов Аль-Габид и Калбб-Луза, расположенных в 25 км северо-западнее Идлиба. Для этого туда доставлено 20 контейнеров с хлором.

Все готовящиеся мероприятия предусматривается широко освещать в западных средствах массовой информации.

Данные провокации должны послужить поводом для нанесения Соединенными Штатами Америки и их союзниками ударов по военным и государственным объектам на территории Сирии.

"Мы отмечаем наличие признаков подготовки к возможным ударам, – сказал начальник ГОУ ГШ ВС РФ. – В восточной части Средиземного моря, в Персидском заливе и Красном море созданы ударные группировки морских носителей крылатых ракет. Возникает вопрос: кого собираются поддерживать этими ударами Соединенные Штаты Америки? Террористов "Джебхат ан-Нусра" и их пособников, бесчинствующих в Восточной Гуте? Генеральный штаб Вооруженных Сил Российской Федерации продолжает внимательно отслеживать обстановку в Сирийской Арабской Республике", – добавил генерал-полковник Сергей Рудской.

Далее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков отметил, что на протяжении последних лет, месяцев и даже дней в адрес России и, в том числе, Минобороны, раздавалось много критики о бедственном положении жителей Восточной Гуты и необходимости оказания срочной помощи. Он напомнил, что речь всегда шла о срочной доставке жителям Гуты гуманитарных конвоев с продовольствием, предметами первой необходимости и медикаментами, а также эвакуации детей, больных и раненых.

Но все это не получалось из-за противодействия боевиков, использовавших население Восточной Гуты в качестве "живого щита" и не позволявших даже больным покидать этот район.

"Получены сотни задокументированных свидетельств вышедших жителей, которые взахлеб рассказывают на видеокамеры журналистов, включая западных, о бесчинствах боевиков, – сказал генерал-майор Игорь Конашенков. – Очевидцы рассказывают куда девалась гуманитарная помощь, в том числе от международных организаций. Все складировалось у боевиков, ничего не доставалось мирным жителям. Цены на продукты питания в Восточной Гуте – на порядок больше в сравнении с Дамаском. За кусок хлеба боевики принуждали к вступлению в свои ряды и ведению боевых действий против правительственных войск. Именно такой же почерк был и у боевиков в Алеппо в декабре 2016 года. После освобождения подконтрольных боевикам районов города, там были обнаружены крупные склады с сотнями тонн продовольствия с истекшими сроками хранения, а также крупные хранилища с медикаментами. Все это боевики держали у себя, в то время как мирные граждане голодали".

"Поэтому, – продолжил генерал-майор Игорь Конашенков, – те представители западных стран, которые пытаются представить этих боевиков "умеренной оппозицией", должны понимать, что становятся вместе с ними соучастниками серьезных гуманитарных преступлений. Также напомню, что сегодня Алеппо, освобожденный более года назад от боевиков успешно возрождается. Работают рынки, социальные учреждения, школы и больницы. Более 800 тыс. сирийцев вернулись в свои дома и живут мирной жизнью".

Далее официальный представитель Минобороны России сравнил Алеппо с освобожденным американской коалицией городом Ракка, который находится в руинах, там нет света и воды, социальные и медицинские учреждения не работают или уничтожены в результате бомбардировок авиации коалиции.

"Самое страшное в Ракке, – заявил генерал-майор Игорь Конашенков, – что температура воздуха повышается, а находящиеся под завалами трупы разлагаются и все это попадает в почву и в водоносные слои. То есть эпидемиологическая обстановка в городе сегодня не тяжелая, а катастрофическая. Но этого упорно не хотят замечать ни международные гуманитарные организации, ни страны американской коалиции, уничтожившие город. Сегодня никто в Ракку не может приехать, не ясно, кто там управляет городом и кто несет ответственность за гуманитарную катастрофу".

"Российским центром примирения враждующих сторон в Сирии в результате напряженной переговорной работы в Восточной Гуте сегодня удалось создать все необходимые условия для оказания помощи мирным гражданам", – заявил генерал-майор Игорь Конашенков.

Он добавил, что сегодня для обеспечения работы гуманитарных центров, развернутых сирийскими властями, по просьбе представительства ООН из резервов Минобороны России жителям Восточной Гуты передано 4100 комплектов постельного белья, подушек и одеял. Доставлено более 427 тонн продовольствия, полевые кухни для приготовления горячей пищи населению Восточной Гуты, а также бутилированная вода. Самолетами российской военно-транспортной авиации переброшено дополнительно еще 3000 комплектов постельного белья, а также десятки тонн продовольствия для жителей Восточной Гуты.

"Буквально перед брифингом мне удалось переговорить с российским представителем в женевской целевой группе по оказанию гуманитарного содействия Сирии, – сказал генерал-майор Игорь Конашенков. – Вчера состоялось заседание данной группы, в ходе которой координатор ООН в Дамаске в режиме видеоконференции подробно доложил о ситуации в Восточной Гуте. Он высоко оценил работу российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии на всех этапах подготовки, проведении переговоров и организации безопасного выхода мирных граждан Восточной Гуты. Представитель ООН в Сирии подтвердил добровольный характер выхода мирного населения Восточной Гуты из районов, подконтрольных боевикам. Также им было заявлено об отсутствии нарушений гуманитарного права сирийскими силовыми структурами, обеспечивающими работу гуманитарных коридоров в Восточной Гуте".

По докладу представителя ООН, зафиксированы многочисленные жалобы выходящих из Восточной Гуты мирных жителей на издевательства боевиков, присвоение ими себе поступающей гумпомощи, медикаментов и препятствование выходу населения из опасных районов.

Генерал-майор Игорь Конашенков еще раз подчеркнул, что российским Центром примирения проводится сейчас уникальная, не имеющая аналогов, гуманитарная операция по оказанию помощи населению Сирии в Восточной Гуте.

"Сегодня, как никогда, необходимо и, самое главное, есть возможность помочь этим людям. Не словами, а реальными делами, – сказал он. – Прекрасно зная и наблюдая на сайте Минобороны России и в эфирах СМИ за ежедневными многотысячными потоками мирных жителей из Восточной Гуты, никакой реальной помощи от тех, кто больше всех якобы хотел помочь – США, Великобритании, Франции, Германии – не поступило. Поэтому сейчас очевидно, что помогать они собирались совсем не мирным жителям Гуты".

"Россией созданы для помощи сирийцам все условия, – еще раз акцентировал внимание журналистов официальный представитель Минобороны России. – Десятки тысяч жителей Восточной Гуты находятся в безопасных районах, нуждаясь в медикаментах, пище, воде, теплых вещах и предметах первой необходимости. Поэтому в очередной раз призываем прежде всего западные страны и международные гуманитарные организации немедленно перейти от слов к делу и сдержать свои многочисленные обещания по оказанию помощи населению Восточной Гуты", – завершил свое выступление генерал-майор Игорь Конашенков.