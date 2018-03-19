В ближайшие три года в состав ВМФ войдут 40 морских роботов



ВМФ РФ.

Источник: ТАСС/Интерпресс/Валентина Свистунова ВМФ РФ.Источник: ТАСС/Интерпресс/Валентина Свистунова

ЦАМТО, 19 марта. В ближайшие три года в состав Военно-морского флота поступят 40 морских роботов. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев.

"Мы планируем в ближайшие три года получить 40 роботизированных комплексов, которые будут без риска для человека осуществлять обследование и оказание помощи подводным лодкам", – сказал В.Королев в интервью на радиостанции "Эхо Москвы".

Кроме того, сегодня в спасательных отрядах флота имеется более 150 телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов, добавил адмирал.