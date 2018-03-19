В ближайшие три года в состав ВМФ войдут 40 морских роботов
|
|
ВМФ РФ.
Источник: ТАСС/Интерпресс/Валентина Свистунова
ЦАМТО, 19 марта. В ближайшие три года в состав Военно-морского флота поступят 40 морских роботов. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев.
"Мы планируем в ближайшие три года получить 40 роботизированных комплексов, которые будут без риска для человека осуществлять обследование и оказание помощи подводным лодкам", – сказал В.Королев в интервью на радиостанции "Эхо Москвы".
Кроме того, сегодня в спасательных отрядах флота имеется более 150 телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов, добавил адмирал.
|
19.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
20.03.2018 На Военно-морском флоте России отмечают День моряка-подводника
16.03.2018 В ближайшие три года поисково-спасательные силы ВМФ России получат более 40 роботизированных комплексов
15.03.2018 Полторы сотни телеуправляемых подводных аппаратов стоят на вооружении поисково-спасательных сил ВМФ
26.02.2018 Олег Мартьянов: подводные лодки-роботы сегодня уже не фантастика
15.09.2017 Роботов-разведчиков спустят с привязи
07.06.2017 Честь железного мундира
23.05.2017 Минобороны построит "аквариум" для беспилотников
07.03.2017 На форуме "Армия-2017" представят новых военных роботов