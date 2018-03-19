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За названия нового российского оружия проголосовали 4,8 млн. человек

20.03.2018 ЦАМТО 457 0
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Графическое изображение российского ракетного комплекса стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком
Графическое изображение российского ракетного комплекса стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком.
Источник: © Минобороны РФ

ЦАМТО, 19 марта. Интернет-пользователи оставили на сайте Минобороны РФ более 4,8 млн. голосов, выбирая названия для трех новых видов вооружения, активность голосования не снижается, сообщило 17 марта военное ведомство.

Голосование продолжается, несмотря на то, что изначально планировалось завершить его 16 марта. На выбор на сайте представлено 150 наименований.

"За время голосования интернет-пользователи оставили на сайте Минобороны России более 4,8 млн. своих предпочтений, и активность голосования не снижается", – говорится в сообщении.

Отмечается, что среди названий боевого лазерного комплекса самыми популярными стали "Горыныч", "Пересвет" и "Блик". Для крылатой ракеты с малогабаритной ядерной энергетической установкой наибольшее количество голосов получили наименования "Буревестник", "Пальмира", "Император/Монарх" и "Тишина". Самыми популярными названиями для беспилотного подводного аппарата стали "Лещ", "Карась", "Шептун", "Посейдон" и "Аврора", передает "РИА Новости".
19.03.2018
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