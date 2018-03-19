В состав ВМФ России приняли три атомные подводные лодки проекта "Борей"

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ЦАМТО, 19 марта. Три атомные подлодки четвертого поколения "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах" уже приняты в состав Военно-морского флота и выполняют боевые задачи по предназначению.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 17 марта главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев.

"Мы поддерживаем две группировки на Северном и Тихоокеанском флотах, в состав этих группировок будут входить новейшие атомные подводные крейсера четвертого поколения типа "Борей". В настоящее время в состав уже приняты и выполняют боевые задачи крейсера "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах", – сказал В.Королев в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Главком ВМФ отметил, что в целом все состоящие на вооружении российские подводные лодки за пять лет втрое увеличили свое пребывание в море.

"Наплаванность – это суммарное время нахождения всех подводных лодок в течение года в море. Для сравнения: еще пять лет назад этот показатель составлял 1105 суток, в 2017 году он был втрое больше – 3366", – сказал В.Королев в интервью "Эхо Москвы".

По его словам, наплаванность является наиболее наглядным показателем возросшего уровня профессиональной подготовки экипажей подводных лодок.

Касаясь темы вооружения многоцелевых АПЛ, В.Королев сообщил, что ракетное оружие ударных многоцелевых подводных лодок с крылатыми ракетами морского базирования будет совершенствоваться: планируется увеличить дальность стрельбы, улучшить возможности преодоления ПВО и ПРО, повысить точность поражения морских и береговых целей.

Он отметил, что это одна из приоритетных задач развития ударных подводных лодок, передает "РИА Новости".