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Модернизированные БМП-1 оснастят 30-мм пушкой от бронетранспортера БТР-82

20.03.2018 ЦАМТО 358 3
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БТР-82
БТР-82 с лазерным прожектором.
Источник: witter.com/IvanSidorenko1

ЦАМТО, 19 марта. Боевые машины пехоты БМП-1, до сих пор состоящие на вооружении российской армии и Росгвардии, оснастят 30-мм пушкой от БТР-82, благодаря чему они получат возможность сбивать воздушные цели, в том числе беспилотники, сообщили "РИА Новости" несколько источников в российском ОПК.

"В настоящее время для испытаний закуплено около 20 боевых модулей БТР-82 с автоматической пушкой 2А72. Такое оружие является более современным, чем изначально стоявшее на БМП-1 орудие 2А82 "Гром". Функционал у него тоже другой: если "Гром" это противотанковая пушка, то новый модуль может применяться против легкобронированной техники и низколетящих целей – вертолетов и даже беспилотников", – сказал собеседник агентства.

Источник "РИА Новости" отметил, что решение модернизировать БМП-1 связанно с тем, что эта неприхотливая в эксплуатации техника после улучшения боевых возможностей могла бы эффективно применяться в борьбе с нерегулярными вооруженными формированиями.

"БМП-1 у нас осталось много, но они устарели. При этом поступление таких передовых разработок, как "Армата", "Курганец" и "Бумеранг" – это все-таки вопрос еще двух лет. Да и к тому же зачем применять такую суперсовременную технику против боевиков террористических организаций типа ИГИЛ, когда есть старая и проверенная техника, которую просто нужно доработать", – сказал он.

Другой источник "РИА Новости" в российском ОПК отметил, что первая партия модернизированных БМП-1 поступит на вооружение Сухопутных войск уже летом 2018 года.

"БМП-1 сейчас проходит войсковые испытания, и уже где-то летом машина будет принята на вооружение. Учитывая, что сегодня за рубежом эксплуатируется порядка 7000 таких машин, этот проект модернизации имеет большие перспективы на рынке вооружений", – сказал собеседник агентства.

По данным из открытых источников, за время производства БМП-1 (1966-1988) было произведено более 20 тыс. таких машин. В настоящее время на вооружении ВС РФ и Росгвардии состоят около 1 тыс. БМП-1, 7 тыс. бронемашин находятся на хранении Минобороны. Кроме того, почти 7 тыс. БМП-1 эксплуатируется сегодня в более чем в 30 странах мира, отмечает агентство.
19.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2А72
Армата
БМП-1
БТР-82
Бумеранг
Компании
Минoбороны РФ
Росгвардия
Проекты
БПЛА

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  • Комментарии
Комментариев 3, отображено с 1 по 3
RU
Восход
13744
№1
20.03.2018 04:29
То, что у них музейный возраст, это еще полбеды. Какое у них тех состояние? Если их ушатали в хлам, какой смысл на них накручивать новый модуль? Или в закромах Родины остались "почти новые"? D
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RU
Байкал57
690
№2
20.03.2018 05:32
Они не новые, с малым сроком эксплуатации, стояли годами на бетоне в действующих МС  дивизиях после их перевода в кадрированные(офицеры и чуть срочники) в 80-е годы и позднее. В основном мыли сверху от пыли, иногда заводили партизаны раз в год. В основном ЗАБВО и вывода из Монголии и прочих Германий.
0
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RU
Восход
13744
№3
20.03.2018 06:38
Ну то, что не новые это понятно, я имел ввиду не убиты ли они полигонами и войнами? Если все это находилось в консервации, то понятно. Но готовьтесь к тому, что придется менять всю резину- от сальников до проводки.
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