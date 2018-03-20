Модернизированные БМП-1 оснастят 30-мм пушкой от бронетранспортера БТР-82



БТР-82 с лазерным прожектором.

Источник: witter.com/IvanSidorenko1 БТР-82 с лазерным прожектором.Источник: witter.com/IvanSidorenko1

ЦАМТО, 19 марта. Боевые машины пехоты БМП-1, до сих пор состоящие на вооружении российской армии и Росгвардии, оснастят 30-мм пушкой от БТР-82, благодаря чему они получат возможность сбивать воздушные цели, в том числе беспилотники, сообщили "РИА Новости" несколько источников в российском ОПК.

"В настоящее время для испытаний закуплено около 20 боевых модулей БТР-82 с автоматической пушкой 2А72. Такое оружие является более современным, чем изначально стоявшее на БМП-1 орудие 2А82 "Гром". Функционал у него тоже другой: если "Гром" это противотанковая пушка, то новый модуль может применяться против легкобронированной техники и низколетящих целей – вертолетов и даже беспилотников", – сказал собеседник агентства.

Источник "РИА Новости" отметил, что решение модернизировать БМП-1 связанно с тем, что эта неприхотливая в эксплуатации техника после улучшения боевых возможностей могла бы эффективно применяться в борьбе с нерегулярными вооруженными формированиями.

"БМП-1 у нас осталось много, но они устарели. При этом поступление таких передовых разработок, как "Армата", "Курганец" и "Бумеранг" – это все-таки вопрос еще двух лет. Да и к тому же зачем применять такую суперсовременную технику против боевиков террористических организаций типа ИГИЛ, когда есть старая и проверенная техника, которую просто нужно доработать", – сказал он.

Другой источник "РИА Новости" в российском ОПК отметил, что первая партия модернизированных БМП-1 поступит на вооружение Сухопутных войск уже летом 2018 года.

"БМП-1 сейчас проходит войсковые испытания, и уже где-то летом машина будет принята на вооружение. Учитывая, что сегодня за рубежом эксплуатируется порядка 7000 таких машин, этот проект модернизации имеет большие перспективы на рынке вооружений", – сказал собеседник агентства.

По данным из открытых источников, за время производства БМП-1 (1966-1988) было произведено более 20 тыс. таких машин. В настоящее время на вооружении ВС РФ и Росгвардии состоят около 1 тыс. БМП-1, 7 тыс. бронемашин находятся на хранении Минобороны. Кроме того, почти 7 тыс. БМП-1 эксплуатируется сегодня в более чем в 30 странах мира, отмечает агентство.