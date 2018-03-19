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Кронштадтский морской завод отметил 160-летие со дня основания

20.03.2018 ЦАМТО 104 0
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Кронштадтский морской завод
Кронштадтский морской завод.
Источник: nash-kronshtadt.ru

ЦАМТО, 19 марта. Руководящий состав Главного командования Военно-морского флота поздравил Кронштадтский морской завод – одно из старейших судостроительных предприятий России – со 160-летием со дня основания.

Торжественное открытие завода состоялось 16 марта 1858 года в присутствии императора Александра II.

С первых дней на заводе выполнялись крупные военные заказы: установка паровых машин на винтовых линейных кораблях "Синоп", "Цесаревич" и на построенном в Кронштадте фрегате "Олег". Здесь была изготовлена броня для первого российского броненосца – канонерской лодки "Опыт".

В дальнейшем завод все больше специализировался на судоремонтных работах: изготовлении и установке корабельных систем и оборудования, капитальном ремонте корабельных механизмов. На заводе выполнялись и экспериментальные заказы. В 1875 году были изготовлены детали первой отечественной торпеды конструкции И.Ф.Александровского, в 1881году – части для подводной лодки С.К.Джевецкого.

В Кронштадте проходил подготовку к ходовым испытаниям и первому арктическому походу первый в мире атомный ледокол "Ленин". На заводе прошло капитальный ремонт учебное парусное судно "Седов".

В 1922 г. переименован в Кронштадтский Морской завод. 31 мая 1944 г. завод награжден орденом Ленина.

В 2015 году завод вошел в состав Объединенной судостроительной корпорации – крупнейшего объединения судостроительных и судоремонтных предприятий России.

С осени 2014 г. на заводе проходил ремонт корабль Военно-морского флота №1 – легендарный крейсер "Аврора", ныне являющийся филиалом Центрального военно-Морского музея, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
19.03.2018
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
Проекты
Арктика

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