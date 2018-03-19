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Военные собьют воздушные цели на учениях ПВО в Бурятии

20.03.2018 РИА Новости 160 0
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Тактический зенитно-ракетный комплекс ТОР-М2У. Архивное фото
Тактический зенитно-ракетный комплекс ТОР-М2У. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Владимир Астапкович

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Около двух тысяч военнослужащих войск противовоздушной обороны Восточного военного округа (ВВО) примут участие в стрельбах на полигоне Телемба в Бурятии, из зенитно-ракетных систем С-300 и комплексов "Оса" и "Тор-М2У" будут сбиты воздушные цели "Саман", "Кабан", "Стриж" и "Пенсне", сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе ВВО.

"Военнослужащие выполнят практические ракетные пуски из зенитно-ракетных комплексов С-300, "Оса", "Тор-М2У"… Для создания мишенной обстановки спланированы запуски имитационных воздушных целей, в частности малоразмерных мишеней типа "Саман", "Кабан", "Стриж", "Пенсне", - говорится в сообщении.

Подразделения уже прибыли на полигон и приступили к тренировкам по поиску, классификации и сопровождению воздушных целей для получения допуска к боевой стрельбе. Отмечается, что первые стрельбы ЗРС С-300, ЗРК "Оса" стартуют на текущей неделе. При этом время пуска и количество одновременно запущенных ракет-мишеней расчетам зенитно-ракетных комплексов не сообщат.
19.03.2018
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Продукция
Tор-М2
С-300
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Тор ЗРК

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