Военные ВВО обсудили в Мьянме и Вьетнаме проблемы борьбы с терроризмом



Министр обороны РФ Сергей Шойгу и главнокомандующий Вооруженными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайн во время церемонии официальной встречи. 20 января 2018.

Источник: © РИА Новости / Пресс-служба МО РФ Министр обороны РФ Сергей Шойгу и главнокомандующий Вооруженными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайн во время церемонии официальной встречи. 20 января 2018.Источник: © РИА Новости / Пресс-служба МО РФ

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Военная делегация Восточного военного округа (ВВО) в ходе рабочей поездки в Мьянму и Вьетнам приняла участие в мероприятиях по вопросам борьбы с международным терроризмом, сообщила в понедельник пресс-служба ВВО.

"Военная делегация представителей ВВО провела рабочую поездку в Республику Союз Мьянма и Социалистическую Республику Вьетнам", - сказано в сообщении.

В ходе мероприятий в столице Мьянмы Нейпьидо и столице Вьетнама Ханое российские офицеры приняли участие в брифингах, посвященных обмену опытом в вопросах борьбы с международным терроризмом, а также выступили с докладами по данной тематике, добавляет пресс-служба ВВО.