Военные ВВО обсудили в Мьянме и Вьетнаме проблемы борьбы с терроризмом
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу и главнокомандующий Вооруженными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайн во время церемонии официальной встречи. 20 января 2018.
Источник: © РИА Новости / Пресс-служба МО РФ
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Военная делегация Восточного военного округа (ВВО) в ходе рабочей поездки в Мьянму и Вьетнам приняла участие в мероприятиях по вопросам борьбы с международным терроризмом, сообщила в понедельник пресс-служба ВВО.
"Военная делегация представителей ВВО провела рабочую поездку в Республику Союз Мьянма и Социалистическую Республику Вьетнам", - сказано в сообщении.
В ходе мероприятий в столице Мьянмы Нейпьидо и столице Вьетнама Ханое российские офицеры приняли участие в брифингах, посвященных обмену опытом в вопросах борьбы с международным терроризмом, а также выступили с докладами по данной тематике, добавляет пресс-служба ВВО.
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19.03.2018
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