ТОФ получит несколько атомных подлодок помимо двух проекта 955
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Стратегическая атомная подводная лодка (проект 955 Борей) Александр Невский.
Источник: ОАО "ПО Севмаш"
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Тихоокеанский флот получит несколько атомных подводных лодок помимо уже поступивших на вооружение "Владимира Мономаха" и "Александра Невского" проекта 955 "Борей", сообщил в понедельник командующий подводными силами ТОФ контр-адмирал Владимир Дмитриев.
"Нужно сказать, что "Александр Невский" и "Владимир Мономах" не последние АПЛ этой (955-й) серии, которым предстоит нести службу на северо-восточных рубежах России. Соответствующими планами предусмотрено поступление ещё нескольких боевых единиц. Помимо этого, объединение будет усилено атомоходами другого класса. Это будут также исключительно мощные корабли, но с несколько другими задачами. В комплексе все эти меры позволят надёжно укрепить нашу обороноспособность на восточном стратегическом направлении", - сказал Дмитриев в интервью газете "Красная звезда".
По его словам, с приходом "Бореев" значительно изменился баланс сил в тихоокеанском регионе в "лучшую для нас сторону".
"Помимо своего основного оружия, эти подводные лодки имеют уникальные возможности по противодействию силам противника, находящимся в море независимо в подводном или надводном положении. Уникальные возможности по энергетике и средствам на самооборону", - добавил Дмитриев.
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19.03.2018
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