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Предполагаемый виновник крушения Boeing MH17 покончил с собой

20.03.2018 Lenta.ru 201 0
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Владислав Волошин
Майор ВВС Украины Владислав Волошин, снимок 2015 года.
Источник: life.pravda.com.ua

29-летний и.о. директора Николаевского международного аэропорта, бывший военный пилот ВСУ Владислав Волошин покончил с собой. Об этом сообщает украинское издание "Левый берег" со ссылкой на местную полицию.

По информации СМИ, рядом с телом был обнаружен боевой пистолет ПМ без номера. Оружие направлено на экспертизу.

Родственники умершего рассказали, что Волошин в последнее время находился в подавленном состоянии и вслух рассуждал о планах уйти из жизни.

Россия считает Волошина предполагаемым виновником крушения малайзийского Boeing-777 рейсом MH17, рухнувшего в зоне боевых действий на Донбассе. В декабре 2014 года украинский военный, имени которого Следственный комитет России не назвал, на допросе рассказал, что пассажирский лайнер мог быть сбит самолетом Су-25 299-й Николаевской бригады тактической авиации ВВС Украины, пилотируемым капитаном Волошиным.

Тогда погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа лайнера. Власти Украины и представители ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) обвинили в случившемся друг друга. За расследование случившегося взялись следователи из пяти стран — Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины.
19.03.2018
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