Предполагаемый виновник крушения Boeing MH17 покончил с собой
|
|
Майор ВВС Украины Владислав Волошин, снимок 2015 года.
Источник: life.pravda.com.ua
29-летний и.о. директора Николаевского международного аэропорта, бывший военный пилот ВСУ Владислав Волошин покончил с собой. Об этом сообщает украинское издание "Левый берег" со ссылкой на местную полицию.
По информации СМИ, рядом с телом был обнаружен боевой пистолет ПМ без номера. Оружие направлено на экспертизу.
Родственники умершего рассказали, что Волошин в последнее время находился в подавленном состоянии и вслух рассуждал о планах уйти из жизни.
Россия считает Волошина предполагаемым виновником крушения малайзийского Boeing-777 рейсом MH17, рухнувшего в зоне боевых действий на Донбассе. В декабре 2014 года украинский военный, имени которого Следственный комитет России не назвал, на допросе рассказал, что пассажирский лайнер мог быть сбит самолетом Су-25 299-й Николаевской бригады тактической авиации ВВС Украины, пилотируемым капитаном Волошиным.
Тогда погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа лайнера. Власти Украины и представители ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) обвинили в случившемся друг друга. За расследование случившегося взялись следователи из пяти стран — Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины.
|
19.03.2018
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
12.09.2017 Академик Евгений Федосов: "Боевые действия в Сирии показали, что наши самолеты не уступают по возможностям американским истребителям пятого поколения"
08.09.2017 Лучше вооружать чужих, чем своих?
06.09.2017 Академик Евгений Федосов: я не верю, что истребитель шестого поколения будет беспилотным
22.08.2017 Приоритетные направления Государственной программы вооружений и военно-техническое сотрудничество
10.07.2017 Украинский летчик Владислав Волошин уволился из вооруженных сил Украины
05.07.2017 ВВС Чада повреждены ураганом
15.05.2017 "Будем отжимать их от границы России"
03.10.2016 Цели ясны, задачи поставлены