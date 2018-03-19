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Более 2 тыс. российских военнослужащих в Южной Осетии приступили к учениям

20.03.2018 ТАСС 200 0
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Военнослужащий в Южной Осетии. Архивное фото
Военнослужащий в Южной Осетии. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Наталья Айриян

В пресс-службе Южного военного округа уточнили, что особое внимание в ходе учений будет уделяться отработке ведения боевых действий в условиях горно-лесистой местности

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 марта. /ТАСС/. Подразделения российской военной базы приступили к ротным тактическим учениям в Южной Осетии. Об этом сообщил в понедельник руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"Мотострелковые, танковые, артиллерийские, зенитные ракетные и специальные подразделения выполнят боевые стрельбы во взаимодействии со средствами ПВО и беспилотными летательными аппаратами на полигоне Дзарцеми в Южной Осетии", - отметил Астафьев.

Особое внимание в ходе учений уделено отработке ведения боевых действий в условиях горно-лесистой местности, организации и поддержания взаимодействия, управления огнем штатных и приданных подразделений.

К учениям привлечены около 2 тыс. военнослужащих, задействовано более 300 единиц вооружения и военной техники, уточнил Астафьев.
19.03.2018
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принадлежат ТАСС
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