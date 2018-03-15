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Аппетит НАТОвской «Анаконды» растет

16.03.2018 Военно-политическое обозрение (Беларусь) 74 0
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Анаконда-2016
Солдаты польской армии во время учений НАТО "Анаконда-2016".
Источник: © AP Photo, Alik Keplicz

Президент Польши Анджей Дуда 15 марта на ежегодном совещании управленческого персонала министерства национальной обороны и вооруженных сил Республики Польша анонсировал создание согласованной концепции системы командования и руководства вооруженными силами.


Президент подчеркнул, что приоритетом польской политики в области безопасности будет сохранение способности НАТО сдерживать и защищать восточный фланг, а также и укрепление стратегического партнерства с Соединенными Штатами.


Как подчеркнул в своем выступлении Дуда, главный вызов для польской безопасности – «непредсказуемость политики России».


В связи с этим, а также в рамках новой концепции, на востоке Польши будет создана новая дивизия вооруженных сил, о чем уже писал наш ресурс в конце января текущего года.


Эту информацию подтвердил в четверг и польский министр обороны Мариуш Блащак. По его словам, в рамках укрепления восточного фланга Польши и НАТО планируется произвести частичную «передислокацию войск с запада на восток». «Это будет новая дивизия профессиональной армии», – отметил Блащак.


Дивизия является крупнейшим воинским формированием, существующим в вооруженных силах Польши в мирное время. В настоящее время в структуру польской армии входит одна танковая дивизия и две механизированные дивизии в составе сухопутных войск. В остальных видах вооруженных сил нет такого представительства.


Создаваемая дивизия уже в ближайшее время пройдет боевое слаживание. Скорее всего, это произойдет в рамках крупнейшего учения вооруженных сил Польши, стран Альянса и государств-партнеров «Анаконда-2018».


Маневры, запланированные в ноябре на территории Польши и стран Балтии, по мнению военно-политического руководства НАТО, данные должны стать одним из ответов Альянса на прошедшее учение «Запад-2017». Это будет самая масштабная демонстрация силы у границ Беларуси и России со времен холодной войны. В запланированных учениях примут участие больше 100 тысяч военных, около 5 тысяч единиц наземной техники, более 150 самолетов и 45 военных кораблей.


Заявленная цель данного мероприятия подготовки ОВС НАТО – укрепление взаимодействия между командованиями вооруженных сил Польши, стран Альянса и государств-партнеров «в рамках объединенной оборонительной операции в условиях появления гибридных угроз». В их числе использование оружия массового поражения и атаки в киберпространстве.


Роберт Ниллер, командующий силами морской пехоты США, еще в декабре прошлого года заявлял о том, что в регионе возможна «огромная драка», а также активно намекал на расширение американского военного присутствия в Европе.


Факты, как говорится – на лицо: источником новых угроз и вызовов европейской безопасности является не Россия, а провокационные шаги западных государств, которые, якобы, в ответ на совместное стратегическое учение России и Беларуси «Запад-2017» с 13 тысячами человек участников организовывают маневры со 100-тысячным контингентом.


Существует мнение, что в рамках этого учения, командование Альянса попытается допустить ряд каких-нибудь «ошибок», естественно, за счет своих коллег из стран Восточной Европы и, таким образом, спровоцировать Россию на более активные действия. Очевидно, что последнее выступление Путина и демонстрации им новых возможностей российских ядерных вооружений дают надежду на то, что здравый смысл победит.


Николай Астровский
15.03.2018
Права на данный материал
принадлежат Военно-политическое обозрение (Беларусь)
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Польша
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Путин Владимир
Проекты
NATO
Военные учения
Кибербезопасность
Ядерный щит

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