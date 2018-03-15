Новая война в Европе – свежеиспеченная американская мечта



Военнослужащий армии США.

Источник: belvpo.com Военнослужащий армии США.Источник: belvpo.com

Вашингтон активно ищет новые поводы для увеличения своего военного присутствия в Европе. И самое интересное состоит в том, что они их находят. Точнее придумывают практически на пустом месте. Технология нагнетания обстановки довольно простая – сначала, на основании выдуманного мифа о «российской угрозе», поднимается истерия в «демократической» прессе, а затем военно-политическое руководство НАТО во весь голос требует значительно увеличить присутствие Альянса у границ России и Беларуси. Понятно, показанная схема достаточно утрированна, но довольно наглядно показывает механизм по легализации наращивания военного присутствия США в Польше и странах Балтии.

Далеко за примерами ходить не надо – 12 марта главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти заявил изданию National Interest о том, что Россия является основной угрозой, с которой сталкиваются американские силы в регионе. Он также отметил, что американские военные занимаются выработкой различных вариантов по защите европейских государств от «российской агрессии», среди которых есть сценарии военного противодействия Москве.

Ничего удивительного в подобных высказываниях нет – нечто похожее до Скапаротти заявлял его предшественник генерал Филип Бридлав. И естественно, угроза со стороны России каждый раз фигурировала в каждом их выступлении. Только вот с ловкостью карточных шулеров американские генералы скромно умалчивали о количестве американских сил в Европе и одновременно в разы увеличивали масштабы российских войск.

И уже под прикрытием подобной информационной кампании и для сдерживания «имперских амбиций» Москвы в странах Балтии и Польше создается невиданная доселе вооруженная группировка Альянса, модернизируется военная инфраструктура региона, преобразовываются старые и закладываются новые объекты (в том числе в рамках программы ЕвроПРО). Ко всему прочему постоянно отрабатываются вопросы по переброске воинских формирований морским и воздушным транспортом, а в ходе проводимых учений многонациональные войска НАТО совершенствуют свои навыки, отрабатывают взаимодействие и попутно осваивают новый плацдарм для предстоящих военных действий.

И теперь можно не сомневаться в том, что территория Польши и стран Балтии рассматривается военно-политическим руководством НАТО для проведения наступательных действий против России и Беларуси. А некоторые шаги Альянса (такие как увеличение количества американских подразделений в Польше, формирование многонациональной дивизии «Северо-Восток», переброска польских танков «Леопард» к белорусским границам, а также планы по увеличению численности Войска Польского, в том числе за счет формирования новой дивизии) уже сейчас накаляют обстановку в отношениях с Москвой и Минском.

При этом необходимо учитывать, что в гипотетическом конфликте против Беларуси и России американские войска обязательно будут использовать имеющиеся у них тактические ядерные боеприпасы. Дело в том, что полевыми уставами США предусматривается штатное применение атомного оружия при осуществлении прорыва долговременной обороны противника. Например, взламывать оборону механизированной бригады вероятного противника американцы планируют с применением трех-четырех тактических ядерных зарядов. И только затем, в пробитые бреши, вводятся танковые и механизированные части, завершающие прорыв полосы обороны бригады.

При таком подходе можно предположить, что базирующаяся в польском Ласке американская эскадрилья истребителей F-16 станет основным подразделением носителем атомных бомб В61-12. Нельзя исключать применение тактических ядерных зарядов и ствольной артиллерией. Речь идет о 18 САУ «Палладин» 2-й бронетанковой боевой бригадной группы 1-й пехотной дивизии США из Канзаса, перемещенной в Польшу еще в сентябре прошлого года.

В том, что первую скрипку в нагнетании антироссийской, а заодно и антибелорусской истерии, играют американские политики и генералы, можно не сомневаться – слишком настойчиво Вашингтон диктует свои условия другим членам по НАТО. Непонятно лишь одно – как спокойно проглатывают подобную милитаризацию правительства Польши и стран Балтии. Неужели им не понятно, что в случае гипотетического военного конфликта Пентагон, не колеблясь ни на секунду, даст команду на применение тактических ядерных боеприпасов. Американцам не привыкать к подобным подлостям – к примеру, США первые применили атомное оружие под занавес Второй мировой войны, хотя никакой военной необходимости в этом не было. Так и здесь – Вашингтон готов на любые жертвы европейцев, лишь бы выполнить свои далеко идущие геополитические планы. И тот факт, что ответ российской стороны не заставит себя ждать, Пентагон не волнует – Америка то далеко. А вот безответственность со стороны руководства Польши и стран Балтии действительно удивляет.

Подобная гонка вооружений в регионе не может не волновать военно-политическое руководство Беларуси и России. И, для того чтобы в полной мере обеспечить безопасность своих граждан, Минск, из-за необдуманных и провокационных действий Североатлантического альянса (США), будет вынужден пойти на усиление войск вблизи западных границ или согласиться на российское военное присутствие на своей территории. Кстати, проводимая Государственным секретариатом Совета Безопасности проверка Вооруженных Сил вполне может быть ответной реакцией на милитаризацию наших западных соседей, а не следствием ситуации с неуставными взаимоотношениями в армейской среде, как это считают отдельные «эксперты» в лице того же Андрея Поротникова. В свете последних событий подобная реакция является обоснованной и выступает одним из основных факторов сдерживания угроз военной безопасности Беларуси.

Павел Ковалев