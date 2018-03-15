Десантный модуль для доставки марсохода создадут в Обнинске - "Ростех"
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Сергей Абрамов.
Источник: Ростех
Москва. 15 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Предприятие "Ростеха" изготовит десантный модуль для доставки марсохода, сообщили в пресс-службе госкорпорации.
"ОНПП "Технология" (Обнинск) изготовит десантный модуль для доставки марсохода на поверхность Красной планеты, панели терморегулирования и каркасы солнечных батарей, которые обеспечат работу российской научной аппаратуры на Марсе с целью изучения его поверхности и атмосферы",- сообщил индустриальный директор кластера вооружения "Ростеха" Сергей Абрамов, чьи слова привели в пресс-службе ГК.
Он заявил, что ОНПП "Технология" и НПО им.С.А.Лавочкина подписали соглашение о сотрудничестве в сфере разработок и производства изделий для космической техники. Согласно принятому плану, до 2020 года предприятия реализуют ряд совместных проектов для космической отрасли на сумму более 1 млрд рублей.
"С начала текущего НПО им. С.А.Лавочкина и ОНПП "Технология" заключили 11 твердых контрактов на производство космической техники. Помимо "ЭкзоМарса", ОНПП "Технология" изготовит технику для проектов "Марс-Грунт" и "Луна-Грунт". До 2020 года предприятие также выпустит конструкции для автоматической межпланетной станции "Луна-Глоб", космического аппарата "Метеор-М", спутников группировки "Канопус" и примет участие в проектах лунной программы",- заявили в "Ростехе"
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15.03.2018
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