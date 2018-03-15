Столтенберг: страны НАТО стали больше тратить на оборону



Йенс Столтенберг.

Источник: www.nato.int Йенс Столтенберг.Источник: www.nato.int

Таллин. 15 марта. ИНТЕРФАКС/BNS - Государства-члены НАТО в Европе и Канада в 2017 году отвели средств на оборону в сравнении с 2016 годом почти на 5% больше, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, представляя в четверг ежегодный доклад о состоянии дел в альянсе.

По его словам, до требуемых 2% валового внутреннего продукта (ВВП) в этом году доведут расходы на оборону, скорее всего, восемь стран блока. До этого времени расходы до 2% ВВП на оборону довели пять стран - США, Великобритания, Эстония, Греция и Польша, однако по самым последним данным, вклад Варшавы оказался несколько меньшим.

В 2017 году страны НАТО потратили на оборону более $900 млрд, две трети от этой суммы внесли США. Германия в прошлом году довела расходы на оборону до 6% ВВП.