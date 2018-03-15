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Конструктор рассказал об испытаниях беспилотника сопровождения "Сириус"

16.03.2018 РИА Новости 73 0
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БЛА "Сириус"
Беспилотный гражданский стратосферный самолет сопровождения "Сириус".
Источник: Александр Бегак

МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Беспилотный гражданский стратосферный самолет сопровождения "Сириус", способный находится в воздухе несколько дней, совершил свой первый испытательный полет и плавно приземлился, сообщил РИА Новости генеральный конструктор аппарата Александр Бегак.

"Цель проекта - создать гражданский конкурентоспособный на мировом уровне самолет сопровождения, в том числе и для арктического региона. Беспилотное воздушное судно-спутник сможет многодневно находиться в воздухе и служить ретранслятором радиосигналов, проводить дистанционное зондирование Земли, обследовать трубопроводы, сопровождать суда в полярных широтах и осуществлять ледовую разведку", - рассказал Бегак.

Он отметил, что "Сириус" может быть оснащен оборудованием мониторинга контроля и управления целым роем дронов, а также выполнять другие спецзадачи. "Взлетный вес с полезной нагрузкой составляет 140 килограммов, высота полета - более 10 километров. Точную высоту, продолжительность полета и скорость пока не раскрываем. Размах крыльев беспилотника - порядка девяти метров, длина летательного аппарата - около двух метров", - уточнил конструктор.

По его словам, проект создается в рамках инициированной президентом РФ Владимиром Путиным Национальной технологической инициативы (НТИ), и в соответствии с утвержденной дорожной картой группы "Аэронет".

Создание авиационной лаборатории "Авиатор" состоялось в 2000 году. В том же году Бегак представлял Россию в первой международной экспедиции в Антарктиду и совершил парашютный прыжок на Южный полюс. По возвращению конструктору и его команде был выделен земельный участок в Пятигорске, где была создана научно-исследовательская авиационная лаборатория. Сейчас на ее базе действует также авиационно-технический клуб "Авиатор".
15.03.2018
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Арктика
БПЛА

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