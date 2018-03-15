Создание на Украине 152-мм выстрелов для орудий "Гиацинт"

Как сообщил 14 марта 2018 года украинский государственный концерн "Укроборонпром", в ГАХК "Артем", входящей в состав ГК "Укроборонпром", успешно провели огневые испытания артиллерийских боеприпасов калибра 152 мм собственного производства. Таким образом Украина получила собственное производство артиллерийских боеприпасов больших калибров. Об этом заявил генеральный директор ГК "Укроборонпром" Павел Букин, комментируя результаты испытаний.

Опытные полигонные стрельбы 152-мм выстрелом украинской разработки из буксируемой пушки 2А36 "Гиацинт-Б" (с) ГК "Укроборонпром"

По его словам, новый осколочно-фугасный снаряд рассчитан для уничтожения живой силы, артиллерии и огневых средств противника, а также - разрушение фортификационных сооружений и объектов. Он предназначен для стрельбы из одной из самых дальнобойных артиллерийских систем - "Гиацинт".

Павел Букин отметил, что в производстве снаряда, кроме ГАХК "Артем", задействованы другие предприятия "Укроборонпрома", ответственные за создание инициирующих средств, взрывчатого вещества и пороха.

"Кооперация предприятий Концерна позволила в кратчайшие сроки освоить производство артиллерийских боеприпасов для обеспечения потребностей ВСУ. Это - важный шаг, повышает боеспособность украинской армии", - отметил Павел Букин.

Он сообщил, что изготовленные на ГАХК "Артем" артиллерийские снаряды ожидает серия испытаний под контролем представителей Минобороны. По их результатам будет начато серийное производство.

Испытания прошли на военном полигоне в Черниговской области, во время которых были подтверждены заданные характеристики боеприпасов. Работы по изготовлению боеприпасов происходят в рамках целевой программы, утвержденной Президентом Украины Петром Порошенко.

Опытный 152-мм снаряд украинской разработки (копия снаряда 3ОФ29) для пушек семейства "Гиацинт" (с) ГК "Укроборонпром"

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