В США потерпел крушение истребитель



Cамолет ВМС США разбился около военно-морской станции Ки-Уэст у побережья Флорида-Кис. 14 марта 2018.

Источник: © REUTERS / Barbie Wilson Cамолет ВМС США разбился около военно-морской станции Ки-Уэст у побережья Флорида-Кис. 14 марта 2018.Источник: © REUTERS / Barbie Wilson

ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Истребитель F/A-18 ВМС США потерпел крушение в среду у берегов американского штата Флорида, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы военно-морских сил США.

"Самолет упал в районе (островов) Ки-Уэст во Флориде. Экипаж катапультировался, ведется операция по поиску и спасению", - сказал собеседник агентства, не уточнив других деталей происшествия.

В последующем американские военные сообщили, что оба пилота разбившегося воздушного судна погибли.

F/A-18 представляет собой палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик.