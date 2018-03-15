В США потерпел крушение истребитель
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Cамолет ВМС США разбился около военно-морской станции Ки-Уэст у побережья Флорида-Кис. 14 марта 2018.
Источник: © REUTERS / Barbie Wilson
ВАШИНГТОН, 15 мар - РИА Новости. Истребитель F/A-18 ВМС США потерпел крушение в среду у берегов американского штата Флорида, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы военно-морских сил США.
"Самолет упал в районе (островов) Ки-Уэст во Флориде. Экипаж катапультировался, ведется операция по поиску и спасению", - сказал собеседник агентства, не уточнив других деталей происшествия.
В последующем американские военные сообщили, что оба пилота разбившегося воздушного судна погибли.
F/A-18 представляет собой палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик.
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15.03.2018
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