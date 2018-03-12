У Москвы нет алармистских настроений



Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

Источник: © Вадим Гришанкин/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.Источник: © Вадим Гришанкин/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

В ответ на военную активность НАТО наша страна укрепляет свою безопасность.

Послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию продолжает находиться в центре внимания мирового сообщества. Указанные в нём российским лидером "болевые точки" международной безопасности обсуждаются сегодня буквально на всей планете. О них идёт речь и в интервью, которое дал "Красной звезде" заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин.

– Александр Васильевич, в своем послании Президент РФ Владимир Путин отметил возросшую активность НАТО у российских границ. А как Министерство обороны России оценивает эту деятельность Североатлантического альянса? Насколько она угрожает безопасности нашей страны?

– Действительно, НАТО во главе с США в последние годы значительно активизировала военную деятельность. Только в прошлом году мы зафиксировали вблизи западных границ России свыше 50 учений как полевых, так и командно-штабных. В 2017 году завершена переброска четырёх батальонных тактических групп на территорию стран Балтии и Польши. В результате контингент натовских войск вблизи российских границ увеличился более чем на 10 000 военнослужащих.

Отрабатываются вопросы обеспечения трансатлантической переброски воинских формирований. На территории Европы в различных районах создаются запасы вооружений, военной техники, боеприпасов, продовольствия, имущества. На сегодняшний день создан тыловой запас, необходимый для оперативного развёртывания дополнительной группировки войск, в десятки раз превышающей размещённый в Европе контингент США. Для организации приёма, развёртывания и размещения воинских контингентов созданы восемь координационных центров в Польше, Румынии, Венгрии, Болгарии, Словакии, Литве, Латвии и Эстонии.

Новым приоритетом деятельности военно-политического руководства НАТО стало совершенствование логистической и транспортной инфраструктуры внутри Европы, создание так называемого "военного Шенгена". Суть его состоит

в максимальном сокращении времени переброски войск в направлении российских границ.

Вся военная активность НАТО носит ярко выраженный антироссийский характер. Это прослеживается не только в подготовке соответствующей инфраструктуры, но и в замыслах учений. В них роль противника, как правило, играет русскоговорящий персонал, используется советская и российская техника, находящаяся на вооружении армий стран Восточной Европы, ныне являющихся членами НАТО. Натовское командование стремится смоделировать обстановку, максимально напоминающую действия против российских Вооружённых Сил. Это, конечно, не может нас не волновать, да и в целом пагубно сказывается на всей архитектуре безопасности в первую очередь в Европе. Эту обеспокоенность отметил в послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.

– Не хочется быть алармистом, но звучит это весьма угрожающе. Тем более, что военное сотрудничество России с США и НАТО свернуто по их инициативе. Что вы можете сказать по этому поводу, как в этих условиях можно говорить о поддержании международной стабильности?

– Вопрос, конечно же, не праздный. О необходимости диалога с партнёрами отмечено и в послании Федеральному Собранию Президента России, когда речь шла об укреплении мира и обеспечении общей стабильности.

Следует отметить, что у нас вовсе нет алармистских настроений. Мы продолжаем отслеживать ситуацию. Как подчеркнул российский лидер, хватит предъявлять новые претензии, нужно садиться за стол переговоров и договариваться. Собственно говоря, этим мы и занимаемся.

Действительно, со стороны стран Запада были свёрнуты связи, которые некоторое время назад прекрасно себя зарекомендовали. В частности, существовал и работал механизм консультаций в Совете Россия-НАТО. Считаем, что все позитивные наработки надо восстановить, направить отношения в русло политического диалога. Альтернативы ему нет.

Однако подчеркну ещё раз, военная активность НАТО, о которой речь шла выше, не может нас не беспокоить, и мы вынуждены принимать меры по укреплению своей безопасности.

– В этой связи нельзя не видеть, что Запад стремится обвинить Россию, что она инициирует гонку вооружений. Но давайте напомним, кто вышел из Договора по ПРО. Разве это была Россия? Или кто сегодня ставит под удар Договор по ракетам средней и меньшей дальности?

– К сожалению, со стороны США наблюдается стремление подорвать и другие стратегически важные соглашения. И об этом говорил российский президент в своем послании. Очевидно, что наши партнёры совершили ряд, может быть и поправимых, но весьма тяжёлых ошибочных шагов. В первую очередь – это односторонний выход Соединённых Штатов из Договора по ПРО в 2002 году. А ведь договор имел огромное значение в плане обеспечения стратегической стабильности и безопасности во всём мире.

Выход из этого соглашения развязал руки США. И это сегодня проявляется в их активной деятельности по "окольцовыванию" России системой противоракетной обороны. На территории США уже созданы районы ПРО в Калифорнии и на Аляске. В Европе такой район развёрнут в Румынии, а в ближайшее время аналогичный объект появится и в Польше. В состав глобальной системы войдут и объекты американской ПРО в Южной Корее и Японии.

В общей сложности потенциал системы составит более 400 противоракет, входящих в состав наземных и морских комплексов "ТХААД" и "Иджис Эшор", а также противоракеты шахтного базирования ГБИ. Кроме того, в состав американской системы ПРО входят 15 дивизионов ЗРК "Патриот", оснащённых противоракетами в количестве до 1300 единиц.

Эти вооружения создают угрозу российскому потенциалу сдерживания. На это указывал в своем послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, отмечая, что мы все эти годы приглашали своих партнёров к политическому диалогу, переговорам. Однако все наши предложения ими были проигнорированы.

Если взять Договор о ракетах средней и меньшей дальности, то Россия выполняет все его положения, при том, что в США организована информационная кампания "по очернению" нашей страны.

Со всей ответственностью могу заверить, что разрабатываемые и создаваемые нами новые виды ракетных вооружений никоим образом не нарушают Договор по РСМД. Наши партнёры Договор нарушают уже много лет, например, развёртывают в Европе на земле унифицированные пусковые установки Мк-41, предназначенные для пусков крылатых ракет.

– Если говорить о региональной и международной безопасности, то сегодня достаточно тревожная ситуация складывается в Сирии. Совершенно очевидно, что её решить можно, лишь объединив усилия всех, кто заинтересован в мирном урегулировании в этой стране. В этой связи возникает вопрос о взаимодействии России с США и возглавляемой ими коалицией. Оно продолжает существовать или прервано, как и другие связи?

– По военной линии такое взаимодействие существует. Причём по нескольким направлениям. Например, налажены контакты между начальником Генерального штаба Вооружённых Сил России – первым заместителем министра обороны генералом армии Валерием Герасимовым и председателем Комитета начальников штабов вооружённых сил США генералом Дж. Данфордом.

Примером взаимодействия можно назвать и создание зон деэскалации. Первая из пяти ныне действующих таких зон появилась в прошлом году, если память мне не изменяет, 22 июля, благодаря сотрудничеству России, США и Иордании.

Вместе с тем нас не может не беспокоить так называемая зона безопасности диаметром в 55 километров в районе населённого пункта Эт-Танф на юге Сирии на стыке границ Ирака и Иордании, где, по сути, создан "заповедник" для террористов. Здесь они лечатся, отдыхают, перевооружаются, набирают силу. Отсюда они осуществляют и свои террористические вылазки. Всё это происходит под руководством сил специальных операций США и других американских подразделений.

Там находится и лагерь беженцев Рукбан. Печально известный. В нём в тяжелейшей гуманитарной обстановке пребывают около 60 тысяч человек. Их не выпускают из лагеря. Там не хватает питания, воды, лекарств, а гуманитарные конвои туда не допускают. При этом обвиняют сирийское правительство и Россию, что якобы они не пропускают гуманитарные конвои в этот лагерь. Конечно же, это не так. Препятствия конвоям чинят американцы, незаконно обосновавшиеся на сирийской территории.

Вторая проблема – это восточный берег реки Евфрат. Здесь США также разместили свои силы специальных операций, строят базы, используют аэродромы. Они также ведут определённую игру с вооружёнными формированиями нацменьшинств, в том числе и с курдами. При этом говорят о создании некой зоны безопасности под контролем неких формирований, численность которых, по последним данным, 40 тысяч человек.

Намерения американцев понятны. Расколоть Сирию, вопреки обещаниям сохранить территориальную целостность и суверенитет этой страны. Подконтрольные США силы кооперируются с боевиками той же террористической группировки ИГИЛ. И это происходит опять же под руководством и контролем американцев.

США и их союзники по коалиции делают всё, чтобы сорвать начатый процесс политического урегулирования в Сирии. Напомню, что 30 января в Сочи прошёл Конгресс сирийского национального диалога. В нём приняли участие представители всех сил, в том числе и оппозиции, как внутренней, так и внешней, всех слоёв населения, и этнических, и конфессиональных, и общественных групп. На этом Конгрессе в живой и неподдельной дискуссии были приняты решения, которые трудно переоценить в плане дальнейшей судьбы Сирии. Естественно, если не мешать реализации этих решений. Однако США сознательно торпедируют зарождающийся в Сирии политический диалог.

– Сейчас много говорится и о том, что Запад стремится изолировать нашу страну на международной арене, в том числе и в развитии Россией военного и военно-технического сотрудничества с другими государствами. Что вы можете сказать в этой связи?

– Если иметь в виду прерванные отношения с НАТО, о чём речь уже шла выше, то Запад смог ограничить себя от контактов с нами. Но в целом же говорить о некой изоляции России наивно. И об этом убедительно свидетельствуют цифры. На сегодняшний день Минобороны России имеет официальные контакты и договорённости по линии военного и военно-технического сотрудничества с 91 государством. Ещё с десятью существует взаимодействие в области военного сотрудничества. Это как раз и говорит о том, что никакой изоляции нет. За последние годы мы значительно нарастили свои контакты, в том числе и за счёт таких мероприятий, как "Армейские международные игры" и Международный военно-технический форум "Армия".

Сейчас приближается VII Московская конференция по международной безопасности. Она пройдет 4–5 апреля.

Участие в конференции подтвердили многие наши партнёры. В этом году на мероприятие прибудут многочисленные делегации из стран Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. На сегодняшний день своё участие в конференции уже подтвердили министры обороны 34 стран. Для сравнения, в прошлом году на уровне руководителей военных ведомств были представлены 22 государства. Рост существенный. То же самое характерно и для "Армейских международных игр". В прошлом году в них участвовали представители 28 стран, а в этом мы ожидаем уже 35 стран.

Всё это свидетельствует прежде всего о той активности, с которой Министерство обороны России развивает контакты с военными ведомствами других стран. Многие государства, несмотря на оказываемое на них давление, понимают, что поддержание международной безопасности без участия России невозможно. Отмечу также, что речь идёт о сотрудничестве военных людей, а они, как никто другой, лучше знают цену жизни и цену мира.

Беседовала Мария Томиленко.