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"Роскосмос" проигнорировал решение США по провальному пуску

16.03.2018 Lenta.ru 48 0
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Космодром Байконур
Космодром Байконур.
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

В разгонном блоке "Фрегат", который вывел в июне 2017 года 73 космических аппарата, была неисправность, которая, однако, не повлияла на работу спутников МКА-Н №1 и №2, не вышедших на связь после отсоединения от разгонного блока, сообщили "Коммерсанту" в "Роскосмосе".

Согласно выводам послепускового отчета, "несанкционированное воздействие со стороны разгонного блока на МКА-Н №1 и №2 исключено". В связи с этим "Роскосмос" продолжает настаивать на компенсации в размере 290 миллионов рублей от компании Dauria Aerospace, у которой госкорпорация заказала пару МКА-Н.

При этом "Роскосмос" отказался сформировать аварийную комиссию для выяснения причин отсутствия связи со спутниками МКА-Н. С таким запросом к госкорпорации обратилась Dauria Aerospace. "Роскосмос" считает создание комиссии нецелесообразным, поскольку, по мнению госкорпорации, рассмотревшей отчетные материалы и изучившей технические данные, в том числе телеметрию разгонного блока "Фрегат", аварийной ситуации не было.

Точка зрения, которой "Роскосмос" придерживается в отношении частной российской космической компании, находится в прямом противоречии с позицией американской страховой компании Starr Aviation. От нее калифорнийский стартап Astro Digital получил страховое возмещение за пришедшие в негодность спутники Landmapper-BC1 и Landmapper-BC2, которые запускались вместе с МКА-Н №1 и №2.

Astro Digital удалось получить телеметрические данные пуска, из которых следовало, что на одном из двигателей разгонного блока произошла утечка гидразина, воспламенившегося после включения другого силового агрегата разгонного блока. В результате находящиеся в головной части ракеты спутники получили повреждения.

Ранее к аналогичным выводам пришла российская команда, занимавшаяся созданием спутника "Маяк", выводимого вместе с космическими аппаратами Dauria Aerospace и Astro Digital. Разработчики показали, что спутники, выведенные на орбиту с примерным апогеем в 600 километров, вышли из строя из-за "попадания на них продуктов разложения гидразина из одного или нескольких жидкостных двигателей малой тяги реактивной системы управления разгонного блока".

Представители "Роскосмоса" неоднократно утверждали, что российская ракета отработала штатно, а возможные неполадки не связаны с оператором пуска. На сайтах госкорпорации и ее дочерней компании к моменту написания заметки размещены только пресс-релизы, где состоявшийся пуск называется штатным.

Из 73 спутников, запущенных с Байконура 14 июля 2017 года на российской ракете "Союз-2.1а" (с разгонным блоком "Фрегат"), 12 сразу или с течением времени пришли в негодность. Старт должен был продемонстрировать возможности "Роскосмоса" по одновременному выведению малых космических аппаратов. Такая пусковая услуга в последние годы набирает все большую популярность. Рекорд в данном сегменте рынка принадлежит Индии, которая 15 февраля 2017 года на носителе PSLV-XL запустила рекордное число спутников (104 аппарата).
15.03.2018
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принадлежат Lenta.ru
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
США
Продукция
Фрегат РБ
Компании
Dauria Aerospace
Роскосмос
Проекты
Байконур
Союз-2 РН

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