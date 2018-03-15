Запад оценил отставание от России по танкам



Российский танк Т-14 "Армата".

Источник: rg.ru Российский танк Т-14 "Армата".Источник: rg.ru

На создание аналога новейшего российского танка Т-14 "Армата" западным странам потребуется от трех до пяти лет, в течение которых Россия успеет усовершенствовать боевую машину и накопить практический опыт ее использования. Такое заявление сделал капитан Штефан Бюлер из Швейцарской офицерской ассоциации бронетанковых войск, передает Focus Online .

"Предпочтительнее добиться работающего 80-процентного решения, а затем оптимизировать его на основе реальных испытаний, чем создавать бумажного 100-процентного тигра", — полагает военный.

По его мнению, одним из преимуществ Т-14 "Армата" по сравнению с действующими западными танками является использование беспилотной башни, благодаря которой боевая машина стала легче и маневреннее.

Тяжелая гусеничная унифицированная платформа "Армата", разработанная "Уралвагонзаводом", впервые была представлена широкой публике в ходе репетиции Парада Победы в апреле 2015 года. Разработка является базой для создания основного боевого танка (Т-14 "Армата"), тяжелой боевой машины пехоты, боевой машины поддержки танков, бронированной ремонтно-эвакуационной машины.