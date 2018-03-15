Путин рассказал о скором полете на Марс



Марсианская поверхность, сфотографированная камерой HiRISE.

Источник: © EPA/NASA/JPL-CALTECH/UNIVERSITY OF ARIZONA HANDOUT Марсианская поверхность, сфотографированная камерой HiRISE.Источник: © EPA/NASA/JPL-CALTECH/UNIVERSITY OF ARIZONA HANDOUT

Россия в 2019 году запустит миссию на Марс, а в дальнейшем российские специалисты постараются осуществить высадки на полюса Луны, приводит слова президента России Владимира Путина "Интерфакс".

"Мы сейчас будем там осуществлять беспилотные, а потом и пилотируемые пуски — для исследования дальнего космоса, и лунная программа, затем исследование Марса. Первое — это совсем скоро — в 2019 году мы собираемся запустить в сторону Марса миссию", — сказал глава государства во второй части документального фильма Андрея Кондрашова.

Президент заметил, что российская лунная миссия будет отличаться от советской: "Наши специалисты постараются сделать высадки на полюса, потому что есть основания полагать, что там может быть вода. Там есть чем заниматься, оттуда могут быть начаты исследования других планет, далекого космоса".

В 2020 году Европейское космическое агентство и "Роскосмос" планируют отправить на Марс второй этап совместной миссии ExoMars, предполагающий высадку на поверхность Красной планеты десантного модуля с посадочной платформой и ровера. Первый этап миссии ExoMars, запущенной в 2016 году, состоял из орбитального аппарата TGO (Trace Gas Orbiter) и демонстрационного десантного модуля Schiaparelli. Первый аппарат успешно работает на околомарсианской орбите, тогда как второй при спуске разбился о поверхность планеты.

В течение ближайших двух лет "Роскосмос" запланировал отправку к спутнику Земли миссии "Луна-25", в задачи которой входит проверка технологии мягкой посадки на южный полюс небесного тела.