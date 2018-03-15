Большинство научных школ Минобороны работает над искусственным интеллектом и роботами
|
|
Робототехника.
Источник: © Донат Сорокин/ТАСС
Отмечается, что результаты научной деятельности находят широкое применение при разработке новых комплексов и систем военного назначения
КУБИНКА /Московская область/, 15 марта. /ТАСС/. Сотни научных школ в военных вузах заняты робототехникой, искусственным интеллектом, военной кибернетикой и другими перспективными направлениями, заявил заместитель министра обороны России Николай Панков.
"Из 388 научных школ Минобороны России 279 сосредоточены в военно-учебных заведениях. Их большая часть активно занимается исследованиями в области искусственного интеллекта, робототехники, военной кибернетики и других перспективных направлений", - сказал Панков на конференции "Искусственный интеллект: проблемы и пути решения" в парке "Патриот".
По его словам, результаты научной деятельности находят широкое применение при разработке новых комплексов и систем военного назначения.
"В настоящее время в отечественной военной школе сконцентрирован основной потенциал ученых Минобороны России - 70% от их общей численности. В вузах проходят службу и работают около 1,7 тыс. докторов наук и свыше 9 тыс. кандидатов наук", - добавил Панков.
|
15.03.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
16.03.2018 В Минобороны рассказали о перспективных направлениях работы научных школ
07.03.2018 Отцы "Федора"
25.12.2017 В современной войне воюют технологии
28.08.2017 Топ-10 боевых новинок форума "Армия-2017"
25.08.2017 Центр робототехники Минобороны РФ: в Арктике появятся микророботы "карманного" формата
27.07.2017 Военные новости: в поиске новых солдат и военных технологий будущего
29.05.2017 Юрий Борисов: "Оружие, надёжное и современное"
03.04.2017 Робот – солдат будущего