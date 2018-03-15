Власти Дагестана построят судоремонтный завод в Каспийске



Владимир Васильев.

Источник: Вести Владимир Васильев.Источник: Вести

По словам главы региона Владимира Васильева, создание судоремонтного завода актуально в связи с перспективой строительства базы военно-морского флота в Каспийске

МАХАЧКАЛА, 15 марта. /ТАСС/. Власти Дагестана привлекут специалистов из города Зеленодольска в Татарстане к созданию судоремонтного завода в Каспийске, сообщил журналистам в четверг врио главы Дагестана Владимир Васильев.

"Зеленодольск строит и построил "Дагестан" и "Татарстан" - ракетные крейсеры, которые базируются у нас в Махачкале. У нас есть завод "Дагдизель" (стратегический завод, расположенный в городе Каспийске - прим. ТАСС). Мы с ними сейчас прорабатываем тему, чтобы они помогли нам создать здесь судоремонтный завод - это рабочие места, это высокие технологии", - сказал Васильев.

По его словам, создание судоремонтного завода может быть особенно актуальным в связи с перспективой строительства базы военно-морского флота в Каспийске.

"Есть решение президента и министра обороны о том, что здесь у нас будет базироваться военно-морской флот в Каспийске. Все преимущества у нас есть", - сказал врио главы республики.

При этом Васильев отметил, что прежнего министра имущественных отношений республики освободили от занимаемой должности после того, как установили, что им своевременно "не выдавалось поручение о выделении земель под строительство базы военно-морского флота".