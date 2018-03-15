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Дальняя авиация провела летно-тактические учения в трех военных округах РФ

16.03.2018 ТАСС 50 0
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Стратегический ракетоносец Ту-160
Стратегический ракетоносец Ту-160.
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

Маневры проходили в местах дислокации авиационных частей на территории Западного, Центрального и Восточного военных округов

РЯЗАНЬ, 15 марта. /ТАСС/. Плановые летно-тактические учения с участием самолетов Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3 и Ил-78 прошли в авиационных подразделениях дальней авиации.

Об этом журналистам сообщил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

"Учения, которые мы сейчас проводим, плановые. Их проводят командиры соединений и полков. Летчики взаимодействуют с другими видами и родами Вооруженных сил РФ, отрабатывают истребительное прикрытие", - рассказал он.

Учения проходили в местах дислокации авиационных частей на территории Западного, Центрального и Восточного военных округов.

Летный состав отработал перебазирование на оперативные аэродромы, применение ракетного и бомбового вооружения по наземным целям и дозаправку в воздухе. При этом низкая облачность, плохая видимость и снегопады не помешали экипажам успешно выполнять свои задачи, подчеркнул Кобылаш.

"Мы должны уметь работать со всех аэродромов, в любом регионе, при любых метеорологических условиях и при любой температуре воздуха и погоде", - отметил он.
15.03.2018
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принадлежат ТАСС
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