Минобороны: технологии искусственного интеллекта активно внедряются в ВС РФ



Доклад первого заместителя Министра обороны Российской Федерации Руслана Цаликова на открытом заседании Коллегии Министерства обороны Российской Федерации, Москва, 07.11.2017.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации Доклад первого заместителя Министра обороны Российской Федерации Руслана Цаликова на открытом заседании Коллегии Министерства обороны Российской Федерации, Москва, 07.11.2017.Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Отмечается, что такие технологии "будут развиваться практически во всех сферах деятельности вооруженных сил"

КУБИНКА /Московская область/, 15 марта. /ТАСС/. Искусственный интеллект применяется во многих сферах деятельности Вооруженных сил России, заявил первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов на конференции "Искусственный интеллект: проблемы и пути решения" в подмосковном парке "Патриот".

"Искусственный интеллект будет развиваться практически во всех сферах деятельности вооруженных сил. Начнем с того, что отдельные элементы искусственного интеллекта или системы интеллектуального управления в вооруженных силах уже активно применяются, например, в беспилотных системах и робототехнике", - сказал Цаликов.

По его словам, Минобороны в последние годы старается быть на передовой всех прорывных направлений, связанных не только с вооруженными силами, так как военные технологии всегда тянули за собой гражданские.

"Мы собрали конференцию на базе министерства обороны, потому что у нас уже идет практическая реализация того, что даже до конца научно не исследовано и не оформлено. Именно такое движение одновременное и практическое применение уже разработанных систем и технологий и их дальнейшее развитие по научной линии внушает надежду, что мы всегда будем двигаться впереди всех", - заключил Цаликов.